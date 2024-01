Robaron unos 120 metros de alumbrado público

Gran indignación despertó en Saladas el robo de unos 120 metros de cables del alumbrado público, del acceso sur a esa localidad, en cercanías a una escuela técnica.

El delito fue confirmado por el secretario de Obras Públicas del municipio, Robert Ferezín quien describió que la faltante ocurrió en una calle nueva, paralela a la Escuela Técnica “Dr. Pujol” en el ingreso sur al centro de Saladas entre las avenidas Urbano Salvador Leyes y calle Bolivar.

El funcionario municipal dijo a Radio Bella Vista que es un cableado preensamblado de 120 metros de largo, cuyo valor sería de $360.000 aproximadamente.

Detalló además que alimenta al alumbrado público y que no se tiene precisión del momento del robo “Pudo haber sido robado entre las 20:30 del martes y 5.30 del miércoles ya que en esa franja horaria el sistema no tiene tensión porque la misma se activa con una foto célula”, sostuvo. Añadió que los vecinos no se dieron cuenta porque no incide en la alimentación domiciliaria.

Señaló que la iluminación de esa arteria ayuda a la seguridad de los alumnos que concurren a la escuela técnica quienes se verán directamente afectados como también los vecinos del lugar. Admitió que no hay muchos hechos similares en la localidad de este tipo de robos y admitió que radicaron la denuncia ante la Comisaría Primera y la Fiscalía está a cargo de la investigación.

(WA)