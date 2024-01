Crece la tendencia de cobrar el alquiler en dólares en Corrientes

La problemática habitacional en Corrientes Capital se acrecienta y cada vez hay más inquilinos que deben dejar sus departamentos por los altos costes. A menos de un mes de la última derogación de la ley de alquileres a cargo del Gobierno Nacional, algunos rentistas comenzaron a cobrar en moneda extranjera y los precios en el microcentro capitalino escalaron a 800 dólares.

La demanda se intensifica y la oferta se encuentra estancada o con precios excesivamente altos en el mercado de alquileres. Por esa razón, más personas deben abandonar sus departamentos u optar por otras opciones como alquiler compartido con conocidos, familiares y amigos para solventar los gastos.

El presidente de la asociación civil de Inquilinos de Corrientes, Adrian Canteros Sandoval, señaló a El Litoral que: “Está empezando a surgir el cobro de los alquileres en dólares en Corrientes, no hay muchos casos aún pero es una práctica que se va aplicando de manera progresiva”.

En Corrientes algunos propietarios acataron la nueva medida y comenzaron a cobrar en USD. Si bien, no es una situación generalizada, en sectores como el barrio Cambá Cuá, por calle 9 de Julio y Chaco el valor de departamentos alcanza los 800 dólares.

Con la derogación de la ley de alquileres N° 27.551 (sancionada en 2020) a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente a partir del 29 de diciembre del 2023, los contratos se basan en los términos establecidos por el Código Civil y Comercial. Además da la libertad a los propietarios de poner cualquier precio y la posibilidad de firmar contratos legales en moneda extranjera.

“La demanda siempre es alta y la oferta es limitada, el DNU produjo una caída de legislación. La oferta no es accesible, ya no hay parámetros y los propietarios ponen el precio que creen conveniente pero los inquilinos no llegan a pagar y mucha gente abandona el lugar”, señaló a El Litoral Adrian Canteros Sandoval, presidente de la asociación civil de Inquilinos de Corrientes.

En la actualidad el mercado inmobiliario tiene tres tipos de alquileres, los que se acuerdan libremente, los que se rigen por la ley de Casa Propia con aumentos cada seis meses y los que se actualizan una vez al año por ICL, el más recomendado por las inmobiliarias.

Tras el anuncio publicado ayer por la Cámara Inmobiliaria de Corrientes del 147% del alquiler a partir del mes de febrero, este incremento por ICL se aplica para los contratos previos al 17 de octubre. Por lo que las personas que han cerrado contrato antes de la fecha, pagan un número menor a la inflación, según el rubro inmobiliario.

En cuanto al índice de casa propia, en Corrientes se firmaron pocos contratos de este tipo debido a que es poca la oferta, según Canteros Sandoval.

Consultado sobre la modalidad de alquiler temporario, el presidente de la asociación civil de Inquilinos de Corrientes señaló que “Los contratos en el mejor de los casos son de 1 año y si tienen suerte con prórroga de 6 meses. Pero el contrato de estilo tradicional cada vez hay menos, todos los alquileres son breves y por eso la gente que alquila vive con incertidumbre”.

