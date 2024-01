La angustia de Yeyo de Gregorio tras su cruce con Marcelo Tinelli

Durante los últimos días, Yeyo De Gregorio estuvo muy enojado con Marcelo Tinelli y la producción del Bailando 2023. Es que, anunciaron algunos cambios en el reality de baile, que afectaron a algunos participantes, entre ellos a Yeyo, que se iba a ir de vacaciones y tuvo que quedarse para bailar.

Frente a esto, en la emisión del lunes del Bailando 2023, que se grabó el jueves pasado, cuando Yeyo llegó a la pista, se cruzó con Marcelo Tinelli. "Cambiaron las reglas, ¿cuál es la calentura tuya? Cambiaron las reglas para todos, personas han quedado eliminadas", comentó el conductor.

Sin dudarlo, Yeyo De Gregorio compartió: "La verdad es que pasaron un montón de cosas... fue feo, nosotros estamos muy contentos acá. Hace 50 días avisé esto, yo tenía una alarma en el celular de todos los lunes avisar a producción. Es como que a vos te digan los 50 días 'si, quedate tranquilo' y el día 49 me dicen 'mira que si mañana no venís, afuera'".

A lo que Marcelo Tinelli expresó: "Un día cambió. Entiendo que hay situaciones que te puedan molestar, pero... Lo que más valoro yo es que te quedaste un día más. Yo te ofrecí que vas con Mica más adelante y vos dijiste 'no, lo voy a hacer'. Acá nadie quiere dejar sin trabajo a nadie, los dos iban a cobrar hasta el último día como si estuvieran trabajando".

"Yo te agradezco eso, pero nosotros no estamos acá por la plata. Lo que pasa es que cuando dije 'bueno, no pasa nada, eliminenme, ponganle un bailarín a Martu', y dijeron 'no, los eliminamos a los tres'. No pasa por el trabajo, pasa por lo humano, de golpe porrazo te dicen 'mira que si mañana viajás, afuera'. Me sentí mal", compartió Yeyo.

En ese momento, el participante no pudo contener las lágrimas y expresó: "No me quería poner mal, pero da bronca. Es mucha carga". A lo que Tinelli comentó que "no te pongas mal, no es contra vos", y Yeyo explicó: "En un momento sentí que por culpa mía, que en realidad no era culpa mía".

"No te sientas culpable de nada, fue una decisión de producción que abarcó un montón de situaciones, pasaste a ser uno más dentro de tantos, pero no es contra vos", comentó Marcelo Tinelli. Entonces, Yeyo concluyó expresando: "Tengo miedo de hacer un papelón... Si era por mí yo me iba, pero no de forr..., pero me quedo por Martu y por Flor, porque no las dejo tiradas ni a palos".

