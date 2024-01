En un artículo de aparición reciente en el diario Perfil, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, manifestó como conclusión que en el marco del indudable cambio cultural que ha generado el presidente Javier Milei en la sociedad debería aprovecharse el momentum e impulsar una norma de transparencia fiscal al consumidor que visibilice en el ticket o factura el IVA y otros tributos nacionales, provinciales y municipales que se aplican sobre el importe de compra.

Cultura fiscal, como definición debería ser otro rumbo para la transparencia que la Argentina requiere en los nuevos tiempos.

Esta norma para generar cultura fiscal en el corto plazo apuntará también a que, más allá del signo político gobernante, nunca más la cuestión fiscal quede encerrada en el laberinto político, sino que pase a ser una cuestión ciudadana de los argentinos.

El proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (el Proyecto) contiene un capítulo de “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”. Pero, quizás por una omisión involuntaria, no se incluyeron las normas de transparencia fiscal al consumidor. El presidente Javier Milei firmó un compromiso de impulsar dicha norma. Pero hasta ahora el oficialismo no lo estaría honrando en lo sustancial, habiendo una oportunidad de oro para sancionar dicha norma.

El borrador del Proyecto que circuló semanas atrás incluía tres normas en ese capítulo:

1) modificación del artículo 39 de la ley de IVA, obligando a exponer el IVA a consumidores finales,

2) la incorporación de dos artículos a la Ley de Defensa al Consumidor para que los vendedores (salvo pymes) informen el valor aproximado de los tributos indirectos nacionales (además del IVA), provinciales y municipales que incidan en la formación de los precios; opcionalmente, también los impuestos directos; y

3) para prestaciones o servicios estatales, la exigencia que en lugar de “gratuito” se utilice el giro “libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”.

Las normas 1) y 3) se incluyeron en el Proyecto. La norma 2) no fue incluida, siendo justamente la sustancial.

Las tres vienen siendo propuestas centrales de Lógica, según consta en nuestras redes (@paisconlogica), bajo el entendimiento que una de las principales causas de la tragedia fiscal argentina es la falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, generada por un régimen que oculta sistemáticamente los impuestos a los ciudadanos. La forma directa está en el artículo 39 de la Ley de IVA con la vergonzosa prohibición de mostrar ese impuesto al consumidor, la cual cumple 50 años.

La otra consiste en esconder impuestos indirectos detrás del “árbol” del vendedor, trasladables al ciudadano, a saber: Nación, además del IVA, con el impuesto al chequee internos; las provincias con ingresos brutos; y las municipalidades con sus tasas. En su caso, otros como importación y PAIS. Sin que casi nadie lo sepa.

La falta de conciencia y el no involucramiento de los argentinos en lo fiscal conlleva a que no exijamos a la clase política conducta en el gasto y en los impuestos, generándose la tragedia fiscal. Eso no pasa en cuestiones como consolidación de la democracia e igualdad de género porque allí sí nos involucramos, exigimos y nuestra tolerancia tiende a cero.