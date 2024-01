Detuvieron a un hombre por agredir golpear a su ex pareja

Aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su ex pareja en una vivienda del barrio Concepción de la capital correntina. Fuentes policiales informaron que todo comenzó ayer alrededor de las 8.30 horas cuando personal policial del G.R.I.M. V tomó conocimiento a través del S.I.S. 911 que en el Barrio Concepción por calle Aconcagua y Santa Catalina, un hombre habría agredido a su ex pareja por tal motivo se dirigen al lugar. Una vez allí se entrevistan con la víctima quién informó que minutos antes su ex pareja le habría propinado un golpe de puño en la nariz provocándole abundante sangrado por lo que inician su búsqueda con las características físicas y vestimenta.

Inmediatamente en avenida Maipú y calle Los Matacos lograron detener al agresor de 33 años. Lo trasladaron hasta la Comisaría Jurisdiccional Decimoquinta mientras que la víctima del hecho fue trasladada hasta la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor a fin de realizar la denuncia. (NG).