Mandiyú regresó al trabajo sin Abraham, que se quedó en Salta

El plantel de Mandiyú retornó este martes a los entrenamientos con vista al cruce frente a Defensores de Evita/Formosa por los cuartos de final de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2023/24.

La principal novedad en la vuelta al trabajo del Albo estuvo dada por la ausencia del arquero Facundo Abraham, quien finalmente aceptó la propuesta de Gimnasia y Tiro de Salta para jugar esta temporada en la Primera Nacional.

“Decidí quedarme en Salta, considero que es la mejor opción para seguir creciendo deportivamente, tengo 28 años y no sé cuando voy a volver a tener la posibilidad de subir al Nacional B”, señaló Abraham en declaraciones a El Litoral.

El ahora exarquero del equipo correntino contó que la decisión que tomó “sinceramente no fue fácil” y que “estuve hasta lo último hablando acerca de la posibilidad de seguir un tiempo más en Mandiyú”.

Abraham explicó que esa alternativa no se pudo dar “debido a los tiempos, la Primera Nacional arranca el 4 de febrero y el Regional terminaría el 10, aproximadamente. La postura de los dirigentes de Gimnasia y Tiro es entendible y me explicaron que necesitan que me sume a entrenar a partir de mañana” (por este miércoles).

Para reemplazar al arquero salteño, Mandiyú cuenta en sus filas con Santiago Moyano, quien fue titular en la primera fecha de la fase de grupos frente a Defensores de Formosa, y Axel Corradini.

Los futbolistas del Albo se movieron este martes por la tarde en el predio de San Patricio, donde se volvieron a reencontrar luego haber sido licenciados desde el 23 de diciembre para pasar las fiestas en familia. En dicho período cada uno entrenó de manera individualizada siguiendo una planificación de trabajo dispuesta por el preparador físico, Fernando Melgratti.

La buena noticia fue que el defensor Fabio Godoy, que se retiró del partido de vuelta frente a Juventud de Puerto Tirol con una molestia muscular, practicó ayer normalmente y desde el cuerpo técnico confían que pueda llegar con la recuperación total para el próximo compromiso. El lateral será exigido en la previa a la práctica de fútbol que Mandiyú realizará el jueves en la cancha de Boca Unidos.

Hay que recordar que además de Abraham, el técnico Daniel Chango Cravero no podrá contar para el primer cruce de cuartos de final con el zaguero central Martín Albarracín, expulsado durante el último juego.

De esa manera, Mandiyú ya se enfoca de lleno en el partido que tendrá este sábado, cuando desde las 21 reciba en el estadio de Boca Unidos a Defensores de Evita/Formosa.

(RP)