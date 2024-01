Derrota de Ignacio Monzón en el dobles del Challenger AAT II

El tenista correntino Ignacio Monzón se despidió ayer del cuadro principal de dobles del Challenger AAT II. En compañía del español Carlos Sánchez Jover perdieron en las semifinales frente a los brasileños Joao Fonseca y Pedro Sakamoto.

En una hora y 16 minutos de juego, los representantes del vecino país se impusieron por 3-6, 6-3 y 10-7.

Se debe recordar que la pareja iberoamericana recibió una wild card (invitación), para participar de este certamen. Fue la segunda semana consecutiva que compitieron juntos luego de competir también en el Challenger TCA I.

Individuales

En lo que respecta al cuadro individual, este viernes hubo presencia nacional en cada uno de los cuatro partidos. El balance fue de dos victorias y dos derrotas: Mariano Navone y Facundo Bagnis buscarán mañana el pase a la final, que podría ser 100% argentina.

Navone (125°), primer preclasificado, barrió sin problemas al boliviano Murkel Dellien (229°) por 6-2 y 6-1. El bonaerense de 22 años sigue pisando fuerte en el circuito Challenger, en el que el año pasado ganó 5 títulos (fue el tenista con más Challenger ganados en el mundo). El próximo paso será contra el italiano Edoardo Lavagno (238°), quien superó al cabo de casi 2 horas de juego al argentino Santiago Rodríguez Taverna (206°) tras levantar un primer set con derrota. El resultado final fue 4-6, 6-3 y 6-2 para el europeo de 25 años.

En tanto, Facundo Bagnis (241°) superó al canadiense Liam Draxl (306°) por 6-4 y 6-4. “Fui de menor a mayor. Me costó al principio, estaba quieto y no tan intenso. Eso me costó dos quiebres. Empecé a agarrar ritmo y hasta el 5-2 estaba realmente muy bien. Después tuve la tensión, lógica, para cerrar el partido”, analizó el santafesino de 33 años. En la próxima ronda se enfrentará a Dmitry Popko (358°). El kazajo, finalista la semana pasada en el primer torneo Challenger del país, venció al argentino Andrea Collarini (236°) por 6-4 y 6-4.