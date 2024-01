Flor Vigna le dedica una picante canción a Nico Occhiato

Flor Vigna vivió una semana muy movida tras ser el reemplazo de Pampita en el Bailando 2023 (América TV), y fue entrevistada por uno de los noteros de LAM (América TV) por ser jurado del certamen. Asimismo, habló sobre la relación de Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña, y no se guardó nada.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña?

La cantante se refirió también al nuevo tema que lanzará, y tendría varios “palitos” para la pareja del verano del 2024.

"Para mí era obvio desde que bailaban acá, desde el día uno. Yo lo dije en su momento... Somos muy parecidas con Flor, fuimos amigas y no es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de serlo. Por ahí él me decía algo y después pasaban otras cosas", aclaró la jurado.

En las últimas horas, Ángel de Brito compartió en sus historias de Instagram un fragmento de la nueva canción de la pareja de Luciano Catro, y debajo del video sentenció: "Picaflor", lo nuevo de Vigna dedicada a...”.

"Te gustan todas las flores", agregó en su siguiente historia el periodista, subiendo el mismo video traduciendo lo que dice el nuevo hit que sacará Flor Vigna y liquidaría a Nico Occhiato.

Nico Occhiato y Flor Jazmín confirmaron su romance

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su romance en pleno vivo de su programa en Luzu TV. La bailarina y el conductor decidieron terminar con las especulaciones sobre su relación y la blanquearon con un tremendo beso al aire desde la costa atlántica.

"Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida, estamos hasta las manos", se sinceró Occhiato al aire. Por su parte, Flor Jazmín dijo: “Voy a llorar. Cambio el vínculo. Son cosas que pasan, uno no elige. Estamos juntos". Luego, reiteró las palabras del conductor. Acto seguido, sellaron el momento con un gran beso.

Occhiato, además, aseguró que nunca remó tanto una relación para llegar a donde están hoy como con Flor.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza durante el 2023. Otro momento que los unió fue el cumpleaños de la abuela de él, donde ella estuvo presente. Y las especulaciones se prendieron fuego a fin de año, cuando Nicolás y Flor Jazmín pasaron las fiestas juntos. Aunque no se ocultaron, no habían oficializado su relación ante los medios y el público en general.

Ángel de Brito compartió en la red el video que un usuario le acercó, donde ambos estaban juntos. “Hola, Ángel. Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña, anoche, en un boliche juntos. ¡A los besos!”, fue el mensaje del usuario.