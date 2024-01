Agostina Spinelli de Gran Hermano, salvó a un perro en un incendio

Agostina Spinelli conversó con Lisandro Navarro en Gran Hermano (Telefe), y le preguntó si sintió miedo en su trabajo como policía, y ella reveló un rescate heroico que habría hecho en su pasado. Luego, una seguidora en la red lo confirmó.

Según contó la hermanita, habría salvado a un perrito en su ciudad natal -San Fernando-. Lo que provocó el fuego fue un desperfecto eléctrico que provocó un chispazo y, por consiguiente, el incendio de la casa.

La señora de 83 años pudo salir de la casa a tiempo, pero su perro pequinés de 11 años llamado Roco había quedado atrapado dentro de la vivienda en llamas. Agostina, que circulaba en un patrullero cuando sucedió el hecho, se acercó hasta el lugar para rescatar a la mascota en peligro.

Las usuarias que vieron la publicación se emocionaron con la historia, y pidieron que se viralizara en otras plataformas para evitar que se vaya de la casa el próximo domingo.

Las usuarias que vieron la publicación se emocionaron con la historia, y pidieron que se viralizara en otras plataformas para evitar que se vaya de la casa el próximo domingo.Entonces, Agostina Spinelli es la heroína de Roco, y tendrá la difícil tarea de convencer a la gente que la salve de la próxima placa.

Los nominados en la sexta gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) son: Lucía (nominada por atender el teléfono rojo), Florencia (15), Emmanuel (8), Agostina (8), Martin 6 (salvado por el líder), y Joel (nominado por el líder).

¿En qué mintió Agostina Spinelli en Gran Hermano 2023?

Agostina Spinelli tuvo una charla profunda con Bautista Mascia, y Furia donde reveló que sí está en pareja. De acuerdo a la policía, su relación es algo complicada pero están juntas hace cuatro años. En este contexto, la jugadora explicó por que mintió en la presentación para entrar a Gran Hermano.

“¿Vos tenés novia?”, le preguntó el Bautista. “Piensa que mentís, que estás soltera”, acotó ‘Furia’. Por su parte, Agostina respondió la duda del cantante y le confirmó que está de novia: “Es una relación media complicada, estuvimos peleadas un tiempo y estábamos queriendo recomponerla. Igual hace cuatro años estamos juntas”.

Asimismo, la integrante de las “Furiosas” explicó: “Por una cuestión de que no quería ser expuesta porque no le gusta esta onda, yo elegí cuidarla, no nombrarla para que no la busquen por Instagram y entré como soltera”.