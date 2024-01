Ultiman detalles de un mural en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

La Municipalidad de Corrientes, acompañando la celebración de la Fiesta Nacional del Chamamé, lleva adelante una variada agenda cultural y recreativa en diferentes puntos de la ciudad. En este marco, por estas horas se ultiman detalles de un mural en homenaje al Taita del Chamamé, Mario del Tránsito Cocomarola, en inmediaciones al anfiteatro que lleva su nombre y donde se desarrolla esta gran celebración internacional de la música litoraleña.

La obra está siendo desarrollada por los artistas correntinos Nahuel Torres Gómez y Pedro Sánchez, integrantes del grupo de arte “Don’t Panic”, en una pared de 62 m2 en la esquina de las avenidas Sarmiento y Patagonia.

El director general de Expresiones Musicales Populares del municipio, Raúl Báez, destacó que “como todo el año, estamos trabajando en diferentes actividades, acompañando al vecino y en este caso, a través de un hermoso mural que están haciendo los chicos en recordatorio al gran Tránsito Cocomarola, un merecido homenaje”.

El funcionario invitó a los vecinos que acompañen a la inauguración del mural que será este domingo, a partir de las 19.30, oportunidad en que participarán familiares del destacado referente chamamecero. Uno de sus hijos, el músico “Coquimarola” se mostró muy emocionado por el trabajo en homenaje a su padre plasmado en la pared. “Esto es maravilloso y el correntino está tomando conciencia de lo que somos, lo que tenemos y del patrimonio que tenemos que cuidar, que es la música, los músicos”, expresó.

La obra

Pedro Sánchez, uno de los artistas, contó que “esta es nuestra propuesta homenaje en honor al Taita del Chamamé , para que se conozca, se difunda, porque hay gente que por ahí lo conoce solamente por nombre, entonces es como una inmortalización de Tránsito Cocomarola frente a su anfiteatro”, expresó.

Por su parte, Nahuel Torres brindó detalles del mural: “Estamos trabajando con la técnica de pintura látex y terminamos con esmalte sintético y aerografía. Este mural tiene 62 m2 y será inaugurado el domingo”, dijo.

En cuanto al diseño, el joven artista comentó que “utilizamos la foto más icónica de Mario del Tránsito Cocomarola, que es él con su bandoneón. En el fondo se visualiza el campo con el amanecer, y también podemos encontrar un ave icónica de Corrientes, que es el yetapá”.

Azucena Martínez, propietaria de la vivienda donde se desarrolla el mural confesó que muchas veces empresas privadas le ofrecieron dinero para pintar publicidad en la pared. “Nunca acepté, pero cuando estos artistas me contaron del proyecto acepté de inmediato, me emocioné mucho cuando me mostraron que le iban a poner al maestro de los maestros del chamamé y ahí está el mural hermoso, homenaje para todos los correntinos”, comentó con la voz quebrada por la emoción.