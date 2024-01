La convicción de un argentino fuera de serie, que se avino a la excelencia. Que “pispó” con el orden, la dura disciplina, de mejorar su juego, y por encima de todo ser un buen tipo que jamás perdió su humildad como gesto de respeto hacia el oponente.

Lionel Messi, una vez más se alzó con el lauro que le faltaba, el de mejor jugador del año: FIFA THE BEST 2023.

Pero veamos cómo lo ven quienes lo votan, El de los hinchas The Best 2023. Messi 613,203; Haaland 365.8324. Mbappé 201.866. Entre los capitanes The Best 2023. Messi 677; Haaland 557; y Mbappé 282.

Recuerdo las palabras de mi primo hermano, cuando vivía, argentino, que se dedicaba a la compra y venta de jugadores de fútbol, Ricardo Fuica, más conocido por su seudónimo de colores futboleros, Ricardo Avellaneda, tarea por la cual estuvo radicado en Europa.

El, se llenaba la boca con un “coloradito” que el Barcelona había llevado de Newell´s Old Boys “que la rompía”.

Uno, cuando se entera de estos “prototipos” que se salieron mejor que nosotros, encima connacional, uno se pregunta acaso cuesta tanto, si se trata solamente de jugar. Si bien es cierto que el juego siempre ha sido el entretenimiento de los argentinos, el juego por el juego mismo pero sin compromisos ya que todas las cosas son una jauja para el hombre común.

Que las políticas permiten aprender nocivamente tomándonos por costumbre lo serio, de lo no serio. Es lo mismo ganar que perder. Es como ingenuamente cantábamos cada vez que volvíamos del “campito” con los chicos, repitiéndonos: “Ganamos, perdimos. Igual nos divertimos”. Claro que sí, daba lo mismo una cosa que otra. Pero eso era una diversión.

En su libro “El fútbol a sol y sombra”, Eduardo Galeano, fanático del futbol como del mate, como todo uruguayo, opina lamentándose de la carencia de chicos que entonces la rompían, dejaban el alma en la cancha:

Nosotros después de tantos partidos perdidos, necesitamos ganar o ganar también. Ojo, no hay tiempo suplementario que valga. Cumplimos todos los tiempos dejando siempre que desear.

“Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado “carasucia” que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad”.

Y a manera de “Confesión del autor” y la falta del pícaro jugador que transforme el encuentro en un himno maravilloso, Galeano lo expresa en las últimas líneas de su prólogo:“Han pasado los años, y a la larga he terminado por asumir mi identidad: yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano, y en los estadios suplico: “Una linda jugadita, por amor de Dios..!”

Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece”.

Exactamente sucede lo mismo cuando nos ponemos serios y en silencio, nos preguntamos por qué no podemos ser como estos “prototipos” de ciudadanos, capaces de romper todos los moldes.

De tomar en serio la lucha y darnos cuenta que solamente el trabajo, el estudio, y las buenas enseñanzas que hacían de una persona un premio maravilloso para obtener la hazaña, de lograr un país diferente, sin vivos, ni cosas fáciles.

Yo llegué a departir, a convivir con personas apegadas al respeto de otra Argentina si bien fragmentada por tantas cosas indeseables. El argentino era un trabajador nato, lograba la más altas calificaciones sin creerse un campeón, sino que nobleza obliga a ser grande sin perder humildad.

Uno disfruta solo con ver el calentamiento previo, Messi consagrado y compenetrado, haciéndolo sin perder la mentalización del partido que está por comenzar.

Es la fuerza del método que aclara y acompaña cada paso que pretendemos dar, hoy la mediocridad ha ganado la calle, porque la lectura escasea, pensar es complicado nos fuerza a exprimirnos, así que la mediocridad es lo más práctico. Como a muchos a mí me enorgullece saber, que el fruto del esfuerzo logra maravillas. Que cumplir, esforzarnos, apelando a la responsabilidad como forma de respeto para cada uno y los demás, para no caer a donde hemos llegado.

La comparación y la traslación a un país donde procede el The Best 2023, que siempre está a los sopapos con la maldita inflación es simplemente para darnos cuenta de cuán capaces somos cuando la conducta va apegada a todo proyecto de vida, y cuanto dista de la realidad real, no de la “festichola” que entumeció todos los principios.

Alguna vez leí que el populismo es la consecuencia, del accionar de los malos políticos, que en ese clima salen a relucir y se apoltronan indebidamente. Es decir, es la consecuencia de creerse que el poder lo es todo, y que por eso el que lo tenga tiene el derecho a utilizarlo como mejor le plazca.

Lo nuestro es mucho más complicado aún. No tenemos hinchada que nos vote ni capitanes que no juzguen. Solamente lo inapelable: la conciencia, que nunca falla.

La comparación siempre es ilustrativa y resulta propicia. Permite situar uno y otro. Podemos tomar con toda seguridad otro párrafo de Eduardo Galeano, hablándonos del jugador y su obligación de superarse:

“Corre, jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria; al otro, los abismos de la ruina. El barrio lo envidia: el jugador profesional se ha salvado de la fábrica, de la oficina, le pagan por divertirse, se sacó la lotería. Y aunque que tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar, en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar”.

