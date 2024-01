Aumentos desmedidos de cuotas de las empresas de medicina prepaga

Por Silvia Zarza

Abogada, especialista en Derecho Previsional

Especial para El Litoral

La salud se considera universalmente como un servicio esencial. El acceso a servicios de salud de calidad es fundamental para el bienestar individual y colectivo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En este contexto, el acceso a servicios de atención médica juega un papel crucial para mantener y mejorar la salud de las personas.

El reconocimiento de la salud como un derecho fundamental está consagrado en numerosos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos documentos establecen que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Este derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, está previsto en la Constitución Nacional de manera implícita en el preámbulo y en el artículo 33, explícitamente en el artículo 42 y principalmente en el artículo 75, inciso 22 que incorpora con rango constitucional los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La noción de la salud como servicio esencial también se refleja en la legislación nacional e internacional, así como en la jurisprudencia, que respalda la obligación de los gobiernos y las instituciones de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad como parte integral de la protección de los derechos humanos.

La importancia de las obras

sociales en Argentina desde una perspectiva jurídica

En el contexto de la salud pública en Argentina, las obras sociales desempeñan un papel crucial en garantizar el acceso a servicios médicos de calidad para la población.

Están reguladas por la Ley Nacional de Obras Sociales (Ley 23.660), son entidades encargadas de brindar cobertura médica a los trabajadores y sus familias. Este sistema contribuye significativamente a la equidad en el acceso a la atención médica, promoviendo la justicia social y la solidaridad.

Uno de los aspectos más relevantes es la cobertura integral que ofrecen, abarcando desde consultas médicas hasta tratamientos especializados y medicamentos. Además, las obras sociales juegan un papel fundamental en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, respaldando así un enfoque holístico en la atención médica.

Desde el punto de vista legal, es esencial destacar la normativa vigente que respalda los derechos de los beneficiarios de obras sociales, además la jurisprudencia argentina ha reafirmado la obligación de estas entidades de garantizar el acceso oportuno y adecuado a los servicios médicos, así como de respetar los derechos de los usuarios en términos de información y participación en decisiones sobre su salud.

Con las obras sociales, conviven las empresas de medicina prepaga que generalmente están reguladas por leyes específicas en cada país, y las normativas pueden variar. En el caso de Argentina, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Ley Nacional de Medicina Prepaga (Ley 26.682) establecen ciertos derechos y responsabilidades tanto para las empresas de medicina prepaga como para los afiliados.

En términos generales, las empresas de medicina prepaga tienen la obligación de proporcionar los servicios de salud que han sido contratados por los afiliados de acuerdo con los términos del contrato. Sin embargo, existen situaciones en las que las empresas de medicina prepaga pueden tener ciertos límites o restricciones en la prestación de servicios. Estos límites suelen estar definidos en los contratos y pueden incluir exclusiones específicas, períodos de espera, límites en ciertos tratamientos, entre otros.

Algunas situaciones en las que una empresa de medicina prepaga podría negarse a prestar un servicio de salud incluyen: a) Exclusiones de tratamientos específicos b) Falta de pago: si el afiliado no cumple con sus obligaciones de pago, la empresa podría suspender la prestación de servicios hasta que se regularice la situación c) Fraude o mala fe del afiliado por ocultamiento de enfermedades preexistentes.

Es importante revisar detenidamente los términos y condiciones del contrato con la empresa de medicina prepaga para entender ¿cuáles son los derechos y responsabilidades de ambas partes? En caso de disputas, los afiliados pueden recurrir a la Superintendencia de Servicios de Salud y, en última instancia, a instancias judiciales para resolver las diferencias.

En cuanto a las leyes que regulan el servicio de salud se encuentran: Ley Nacional de Obras Sociales (Ley 23.660): Esta ley regula el funcionamiento y la administración de las obras sociales en Argentina. Establece los derechos y deberes de los beneficiarios, así como las obligaciones y limitaciones de las propias obras sociales.

Ley Nacional de Medicina Prepaga (Ley 26.682): Esta ley regula la actividad de las empresas de medicina prepaga en Argentina. Establece normas sobre la contratación, los derechos de los afiliados, las obligaciones de las empresas y los controles a cargo de la autoridad de aplicación.

Decreto 743/2022 que establece el mecanismo de aumentos de las cuotas a la que están obligados los afiliados particulares de las empresas de medicina prepagas. Este decreto fue derogado por el DNU 70/2023.

Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240): Aunque no es específica de medicina prepaga, esta ley protege los derechos de los consumidores en general y puede ser aplicada en situaciones donde se consideren vulnerados los derechos de los afiliados de empresas de medicina prepaga.

Ya existen varios fallos de juzgados federales de Buenos Aires que se expidieron a favor de una medida cautelar con el objeto de que no proceda un desmedido aumento de la cuota de afiliación.

Es fundamental revisar detenidamente los términos y condiciones de cada contrato con obras sociales o empresas de medicina prepaga, ya que las condiciones específicas pueden variar. Además, la Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo encargado de supervisar y regular las obras sociales, y responsable de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente para las prepagas que por el mismo DNU 70/2023 ha sido derogada la dicha facultad de fiscalización.

Desde la Constitución Nacional, a estas alturas, no cabe dudas sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/2023, y más allá de la inscripción de las demandas interpuestas como amparos colectivos, no significa que cada usuario perjudicado por el desmedido aumento de la cuota, no pueda acudir a los estrados judiciales con el fin de solicitar la aplicación del criterio de razonabilidad para los aumentos de la cuota de este servicio declarado como esencial, cual es el de la salud, ya promediando el mes de enero del 2024, la mayoría de las prepagas comunicaron aumentos en sus cuotas entre el 30 y 40% más, por lo que el remedio será, sin lugar a dudas, el juicio de amparo.