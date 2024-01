Duro comunicado del Partido Libertario Corrientes

ElComité Provincial del Partido Libertariodenunció que un grupo de personas realiza actos

"un grupo de personas, encabezadas por Yamile Belucci, Edmundo Jacob Bacigalupi, Cristian Maidana y otros, vienen realizando actos y acciones violatorios de la Carta Orgánica partidaria, los que se inician con una “autoconvocatoria a Asamblea” no contemplada en la Carta Orgánica partidaria, pues la Asamblea, de acuerdo a lo prescrito por el Art. 20 establece queLas convocatorias a Asamblea serán hechas: a)Porel Presidente del partido.... b)PorComité Provincial . c)Cuandoseasolicitadopor la cuarta parte, por lo menos, de losAsambleístas titulares…”.

"En el caso del inciso “c” la Carta Orgánica establece además, que…el Comité podrá agregar otros asuntos al orden del día” quedando claro que son el Comité Provincial y su Presidente los facultados a convocar a la Asamblea, dejando abierta la posibilidad de que sea solicitada a éstos, por un cuarto de losAsambleístas titulares, siendo además atribución del Comité Provincial la de interpretar la carta Orgánica de acuerdo al artículo 25 inciso g)"

"En ese sentido estás personas han realizado publicaciones en los diarios El Litoral y en el diario Época y el Boletín Oficial, en las que se definen como “Asambleístas Autoconvocados“ sin legitimar dicha condición, más allá de lo indebido y violatorio de la Carta Orgánica de esa acción ilegítima e ilegal no contemplada por la misma".

"El día 11 de diciembre el presidente del Partido, Adrian Martres, fue incorporado a un grupo de WhatsApp denominadoAsamblea Autoconvocada; grupo creado por el Sr. Edmundo Jacob Bacigalupi y administrado por él y Yamile Bellucci, ocasión en la que el presidente les informa que están procediendo indebidamente. Que la convocatoria es invalida, ilegal e ilegítima y les señala el procedimiento adecuado a efecto de solicitar la convocatoria".

"En ese mismo grupo el presidente solicita le sea exhibida la nota de solicitud firmada por la cuarta parte de los asambleístas titulares conforme lo exige la Carta Orgánica partidaria, a lo que estás personas se niegan sistemáticamente, dejando en claro que ya habían procedido sin siquiera cumplir ese requisito establecido en la normativa partidaria".

"Además, en ese grupo de WhatsApp se encontraban personas suspendidas en todas sus funciones de acuerdo a lo resuelto en reuniones del Comité Provincial por distintas inconductas graves como ser: Diego Arnaldo Benítez (asambleísta suspendido) por amenazas y violencia contra el presidente del partido, las que reiteró en plena reunión de Comité en la que se trataba su acusación y se lo suspendió por esos hechos. Cómo así también las asambleístas Silvia Pérez y Elida Machuca, quienes junto a Diego Benítez habrían modoficado el contenido de una resolución del Comité Provincial, “auto convocándose” a una supuesta reunión en la que entre ellos tres resolvieron cambiar lo resuelto en la reunión previa debidamente convocada por la Presidencia, hecho por el cual también fueron suspendidas en todos sus cargos y funciones hasta que se expida el Tribunal de Disciplina. Además de eso, Diego Benítez, Silvia Pérez, estando suspendidas en todos sus cargos, reunieron ilegalmente al Comité Municipal de Corrientes y declararon públicamente en contra de nuestro candidato y actual presidente Javier Gerardo Milei. Cabe hacer notar que las suspensiones de estas personas fueron votadas en sentido afirmativo por quienes ahora se presentan como sus socios, Maidana y Bellucci, existiendo vía partidaria un trámite ante el Tribunal de Disciplina, por lo que la vía partidaria no se hallaba agotada a su respecto y no podrían participar de una Asamblea que fuera legítimamente convocada".

"También se hallaba en el aludido grupo de WhatsApp, Ana María Viera, ex asambleísta, quien había presentado previamente su renuncia irrevocable al Partido Libertario, la que le fue aceptada por el Comité Provincial. A la vez que Yamile Bellucci también fue suspendida preventivamente hasta que se expida el Tribunal de Disciplina respecto de estos hechos y acciones violatorios de la Carta Orgánica manifestados en la “autoconvocatoria a Asamblea“ ilegal e ilegítima. Asimismo, en base al padrón actualizado solicitado al Juzgado Electoral y recibido el 6 de diciembre, se ha detectado que Edmundo Jacob Bacigalupi, Emiliano Soto, Ramón Carabajal Báez, Claudia Arce, Andrés Aguilar, Oscar Romero, Norma Romero, entre otros a verificarNO SON AFILIADOS DEL PARTIDO LIBERTARIO DISTRITO CORRIENTES".

"No solo han violado la Carta Orgánica partidaria, también de acuerdo al testimonio de varios Asambleístas, Yamile Belucci, Cristian Emanuel Maidana, han enviado mensajes y se han comunicado con los asambleístas a fin de solicitarles completen un formulario en el cual debían firmar, adjuntar foto de su DNI y poner fecha pre datada, constituyendo esto un delito en caso de materializarse el efecto perseguido por estas personas. Hechos que deberán continuar el cause penal de corresponder".

"Por otra parte, el día 22 de diciembre de 2023 el apoderado del partido recibe una Carta Documento en la cual un supuesto abogado se dirige a él manifestando que por mandato de Yamile Bellucci le comunica que de acuerdo a una Asamblea fue removido de su cargo de apoderado, sin que en dicha Carta Documento invocara el poder que lo habilita, ni a que Asamblea se refería, ni en carácter de qué Bellucci le mandaba dicha Carta Documento".

"Más tarde, Bellucci comenzó a enviar, vía WhatsApp, imágenes de dos Cartas Documento a miembros del Comité Provincial y al presidente, ocasión en la que el presidente le solicita el Acta a la que Bellucci se refería, negándose está a exhibirla".

"Finalmente, por la tarde del día 23 de diciembre, en un acto de soberbia y total violación de la Carta Orgánica y las leyes, recibimos un saludo navideño que Cristian Maidana estaba enviando autotiulandose Presidente del Partido Libertario de la Provincia de Corrientes. Más tarde él mismo envía un mensaje al grupo de WhatsApp del Comité Provincial en el cual expone que según esa reunión invalida y viciada realizada el sábado 16 de diciembre él se autoproclama presidente del partido y envía una invalida lista de “nuevas autoridades” en las que incluye a personas suspendidas en sus cargos y en curso de sanción por el Tribunal de Disciplina, así como a personas no afiladas al partido. Acto además de invalido por tratarse de una reunión que no reviste más carácter que el de reunión de amigos, por no cumplir los requisitos establecidos por la Carta Orgánica partidaria, de violatorios de las leyes y principios constitucionales".

"Por todo ello, el Comité Provincial del Partido Libertario Corrientes reunido en fecha 22 de diciembre resolvió iniciar las acciones administrativas, legales y penales que correspondan contra los organizadores y perpetradores de estos hechos graves de inconductas y delitos a los que a sabiendas hubieren participado de tales actos".

"Días después tomamos conocimiento de una presentación judicial en la que quedan plasmados todas las violaciones a la Carta Orgánica de está minoría autoritaria, respecto de la cual el Tribunal Electoral nos corrió vista y será respondido al termino de la feria judicial"."Por último expresamos que las únicas autoridades legalmente constituidas son las de este Comité Provincial y la Asamblea de los afiliados del Partido Libertario, los que vamos a defender y luchar por los principios democráticos, libertarios y fundamentalmente la legalidad que es sustento de la vida en sociedad. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Viva la Libertad!!!", dice el comunicado firmado por el presidente del Partido Libertario Corrientes, Adrian Martres y la secreetaria de Actas provisoria, Rosana González, que hicieron llegar a El Litoral.