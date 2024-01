En un robo balearon y mataron a una niña de 9 años, hija de un custodio de Bullrich

n Una nena de 9 años murió ayer tras ser baleada en la cabeza durante un intento de robo a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Al cierre de esta edición habían detenido a uno de los supuestos responsables.

Todo sucedió a las 8.48, cuando Eduardo Aguilera, un agente de la PFA que cumple funciones como custodia de la ministra Patricia Bullrich, que se encontraba de franco, salía de su casa en su auto junto a su esposa y su hija Umma, de 9 años, por las calles de Villa Centenario y fue interceptado por cuatro ladrones armados que le quisieron robar el vehículo.

El policía no se resistió. Según las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, Aguilera intentó evitar el asalto acelerando su auto y uno de los delincuentes, sin mediar palabra, hizo dos disparos cuando el oficial arrancó. Uno de los proyectiles atravesó la ventanilla trasera del lado del conductor y, otro, la aleta trasera izquierda, donde estaba la Umma. Los delincuentes en ese momento se dieron a la fuga y Aguilera siguió con su auto hasta que frenó a mitad de cuadra y se bajó del auto para asistir a la menor que estaba en el asiento trasero.

“Escuché disparos y vi un auto pasar rápido. Cuando me acerqué vi al padre de la chica tratando de reanimar a su hija. Me acerqué y él le gritaba “¡despertate, no te duermas!”. Gritaba que tenía un tiro en la cabeza. Tenía la cabeza tapada y deditos de la mano lastimados. Él llamaba desesperadamente a la ambulancia que tardó más de 40 minutos”, sostuvo un vecino.

Fuentes judiciales y policiales detallaron a Télam que a raíz del ataque, Umma sufrió una herida de bala en la nuca y otra en una de sus manos, por lo que fue primero trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego derivada en un helicóptero al Hospital Médico Policial Churruca-Visca, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta que falleció cerca de las 15.

Los vecinos se mostraron indignados con el panorama del barrio en materia de seguridad. “Es un desastre la seguridad del barrio. No hay presencia policial. Nada de nada. Cero. Hace poco mataron a un remisero de un tiro en la cabeza. Nuestros hijos no salen a la calle, no los dejamos”, dijo Mónica, vecina de 50 años.

Otra vecina, Verónica López, cuidadora de 41 años, afirmó: “Acá no hay seguridad. No se puede estar ni en la vereda. El laburante tiene que tener seguridad. Me preocupa por mis hijos. Tengo uno de 17 y no me puedo ir a trabajar tranquila. [los delincuentes] Hacen lo que quieren. Por ser menores no los pueden encerrar a los delincuentes y no lo entiendo. Hay mucha inseguridad”.

Hugo, de 50 años de edad, se encontraba a la vuelta de la escena del crimen en su casa junto a su mujer cuando manifestó: “Fue horrible ver a la nena tirada en la calle. Escuché los tiros y salí corriendo hacia allá. Le alcancé el celular al padre -que estaba dentro del auto- para que llamara a la ambulancia. Está muy jodido. Me trataron de robar dos veces en poco tiempo y a mi mujer le robaron el celular varias veces. Si viene un patrullero porque suena la alarma vecinal tardan un montón o directamente no vienen. Tengo tres hijas y siempre que salen tengo miedo. Hace poco se derrumbó una casa acá cerca y ayudé a sacar a los vecinos de los escombros y ahora esto…”