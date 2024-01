El goyano Zenón fue presentado por Riquelme

Por medio de una conferencia de prensa, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, presentó a los únicos dos refuerzos del club hasta el momento: el goyano Kevin Zenón -con pasado en Unión de Santa Fe- y Cristian Lema -procedente de Lanús-.

Riquelme saludó de manera afectuosa a los nuevos futbolistas y les deseo lo mejor, a pesar de que a Lema ya lo pudo ver en los amistosos: "Cristian ya tuvo la suerte de ponerse la camiseta de nuestro club. Para nosotros también es un sueño tenerte acá, Cristian, espero que disfrutes mucho".

“Zenón se hizo desear un poco más. Hubiera sido lindo que hubieses disfrutado de ir al interior con los hinchas, ver como los nenitos se ponen a llorar y quieren una foto. El presidente de Unión lo hizo un poquito largo. Gracias por la fuerza que hiciste para venir a nuestro club”, manifestó Riquelme hacia el mediocampista.

En la conferencia las primeras palabras de Zenón como jugador de Boca fueron: "Uno siempre sueña jugar acá. De chico soñaba jugar acá como toda mi familia. Quiero empezar lo antes posible, estoy disfrutando mucho y estoy muy contento".

“Tenía mucha ansiedad, quería que se defina lo antes posible para estar acá. Es un sueño, estoy muy contento. Desde el primer momento voy a dejar todo”, expresó. Y agregó sobre La Bombonera: "Uno queda loco cuando sale de este estadio que es tan lindo. Hoy por suerte estoy de este lado y lo voy a poder sentir a favor".

El mediocampista explicó las charlas con el Cristian “Kily” González sobre su pase a Boca, ya que Unión no quería dejarlo ir tan fácil: "Desde el primer momento hablé con el Kily y el Toro Morales sobre Boca. Me dijo que ya me iba a dar cuenta de lo que es cuando me toque jugar, que era un club muy grande y que lo disfrute".