Legisladores correntinos advierten a Milei que hay temas por modificar y no se negocian

En el marco del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación y en medio de las versiones cruzadas por supuestas modificaciones al dictamen de mayoría que consiguió el Gobierno Nacional por parte de los bloque opositores dialoguistas, los diputados nacionales por Corrientes, Sofia Brambilla de Propuesta Republicana (PRO) y Jorge Romero de Unión por la Patria (UxP) expresaron su postura la iniciativa cuya sanción se definiría en la sesión del próximo martes.

“Nuestro bloque en su totalidad acompañó el dictamen de mayoría del Gobierno, pero no por eso estamos de acuerdo en el articulado total del proyecto. Las diferencias tienen que ver fundamentalmente con las jubilaciones, retenciones y las facultades delegadas al Presidente de la Nación”, remarcó en diálogo con El Litoral, la Diputada Nacional, Brambilla.

“Hay un Congreso que está trabajando y que quiere acompañar a este Gobierno, por lo pronto nosotros desde el PRO seguro, pero no vemos la necesidad de delegarle tanto poder al presidente que tiene un Congreso que está funcionando como lo viene haciendo hasta ahora desde que convocó a sesiones extraordinarias”, aclaró.

Sin embargo, Brambilla advirtió que también desde el PRO “como lo está haciendo el radicalismo y el bloque que conduce Pichetto de Hacemos, vamos a pedir la modificación de varios artículos para que vayan pensando con qué alternativas van a reemplazarlos”.

“En el tema de las jubilaciones finalmente accedieron a modificarlas recién a partir de abril, pero no nos ponemos de acuerdo en el cálculo en base a la inflación que van a hacer, sin tener en cuenta la inflación de enero y febrero que es muy elevada. Desde el PRO esto es innegociable”, siguió.

En cuanto a las retenciones, Brambilla destacó que para las economías regionales quedaron en cero, pero “no así en la industria, que va a generar un grave problema para los productores”.

Pidió al Gobierno una planificación “para llevar tranquilidad a los productores”.

Sobre las facultades del Presidente que contempla el proyecto y la posibilidad de que las mismas lo habiliten para echar por tierra el articulado de la Ley Ómnibus y los acuerdos políticos dijo que “eso es un argumento que veo que está utilizando el kirchnerismo. Hay un Poder Legislativo firme en querer que el país salga adelante, pero también en defender los derechos de los argentinos”.

“Hay que acompañar al Gobierno, a lo que votó el 56 por ciento de los argentinos en las últimas elecciones, pero con un grado de razonabilidad y responsabilidad. No creo que el presidente utilice las facultades delegadas para modificar la Ley de Ómnibus”, resaltó.

“Logramos acortarlas a un año, con posibilidades de prórroga por un año y no cuatro como pretendía todo el mandato de Milei, lo que nos parecía un despropósito”. “Quedaron nueve de once facultades, pero nosotros queremos acompañar desde el Congreso no creo que sea necesario que el Presidente las utilice”, acotó.

“Esta ley mezclo muchas cosas urgentes de otras importantes, porque no estamos quitando méritos a muchos artículos de la ley que son necesarios tratar pero no en la urgencia”, resumió y agregó que “la urgencia para el Gobierno hoy es fiscal y económica. Estamos sumamente dispuesto a acompañarlos, pero después se ven otras como la eliminación de Las Paso, la nueva forma elección de los legisladores que están perfectas, pero que la vamos a discutir en el mes de marzo con un debate serio”, cerró.

Por su parte, el Diputado Nacional, Jorge Romero en cuanto al dictamen en minoría con 45 adhesiones que presentó su bloque señaló que “rechazamos el proyecto porque no hay ningún artículo que beneficie a la clase media o trabajadora. Esta ley está orientada solamente a las grandes corporaciones, al poder concentrado económico”.

Remarcó que también se oponen a la delegación de las facultades del Presidente de la Nación. “Un año es suficiente para que el presidente pueda modificar al día siguiente todo lo que ha cedido en estas negociaciones con los bloques opositores dialoguistas”.

“En principio no estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto porque va a en perjuicio de los jubilados de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de las provincias apunta al desguace del país con las 41 privatizaciones de empresas del estado como el Banco de la Nación Argentina, YPF, las que producen energía atómicas, entre otros”.

“Hubo una serie de modificaciones que acordaron como la baja de algunas retenciones pero no en todas, no en la agroindustria que es lo que los gobernadores están solicitando. Hubo una serie de concesiones pero que con la delegación de facultades el presidente tiene la posibilidad durante todo un año de volver a restaurarlos”, continuó.

“En definitiva no sabemos cual de los dictámenes son los que firmaron, porque después de la firma que evidentemente lo hicieron sin leer, aparecieron otras modificaciones que hoy están denunciando los propios diputados de la oposición dialoguista”, alertó.

“Entonces uno en definitiva no sabe y se está transformando en un escándalo el dictamen de mayoría, que a las dos de la mañana no lo teníamos presente, porque nadie lo ha visto a pesar de que lo pedimos”, cerró.

Cabe señalar que ayer el tratamiento de la Ley Ómnibus quedó envuelto en medio de un escándalo que se va ventilando por todos los pasillos del Congreso en cuanto al dictamen en mayoría que habría sido modificado unilateralmente y podría ser un punto de inflexión. No sólo ponen ahora en duda el apoyo a la ley "bases", que se pospuso para votar el próximo martes, sino que hasta consideraron hacer una denuncia penal.