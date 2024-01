Lourdes Sánchez se defendió de las acusaciones en Intrusos: "yo no existí para nadie"

Lourdes Sánchez visitó LAM (América TV) tras perder la seminal del Bailando 2023 (América TV) con Tuli Acosta, y se defendió de los dichos de Florencia de la V y Pampito en Intrusos (América TV).

En base a los dichos del panelista, de que "a ella le chuparían las medias por ser la mujer de", haciendo referencia a la mujer de El Chato Prada, Lourdes respondió tajante y afirmó: "Lo peor de Intrusos es Pampito, y Flor de la V".

¿Qué dijo Lourdes Sánchez sobre Florencia de la V?

Fiel a su estilo, no se calló nada, y afirmó: “Me sorprendió como Flor este año me dio. Yo no los veía (a Intrusos) porque ensayaba a esa hora, y me llegaba lo que decía de mí. Me extrañaba, porque si hay persona que me conoce desde principio, es Flor”.

Por su parte, Ángel de Brito la interrumpió para recordarle sobre su relación con Jorge Ibáñez, y la bailarina acotó: “Eran amigos con Jorge, y después se pelearon. Me acuerdo que Jorge no me hablaba muy bien de ella”. Y ambos se acordaron de que la madre de él, Mabel, no quiso tener cerca a la conductora.

Asimismo, retomó los dichos de Flor, y retrucó: “Tiró comentarios que, la verdad, viniendo de Flor, que siempre habla de los derechos de la mujer me sorprendieron. Y en un momento la escuché diciendo literal: ‘es la mujer del Chato, ¿qué le van a decir? Que una conductora sea tan parcial con alguien, y del mismo canal…”.

Y, para finalizar, Lourdes Sánchez disparó contra los medios: “Ayer era la semifinal y yo no existí para nadie. Desde la mañana hasta la noche, yo no estaba en la semi prácticamente. Hay que parar un poco, y tratar a todos por igual”.