El correntino Sebastián Bustos sumó experiencia con la Selección

El joven correntino Sebastián Bustos atravesó con éxito su participación en el Campus Nacional que organizó la Confederación Argentina de Taekwondo durante más de una semana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí, el oriundo de Santo Tomé fue evaluado por parte del cuerpo técnico de la selección argentina, integrado por Jorge Álvarez, Martín Sío y Vanina Sánchez Berón.

“La experiencia estuvo muy buena. El Campus empezó el lunes pasado con aproximadamente 60 chicos y chicas convocados de todo el país. Fue muy selectivo, al final de la concentración quedamos aproximadamente unos 33 atletas”, le comentó a El Litoral el taekwondista, que en la temporada pasada se impuso en los 10 certámenes que disputó y que le valió la convocatoria al combinado nacional.

Por otra parte el deportista que se desempeña en el Club Barcelona de Santo Tomé, contó algunos detalles de la concentración en el Cenard: “Se aprendieron muchísimas cosas. El Campus se especificó en la parte de lucha, combates. Además se aprendió sobre la resistencia física, agilidad y velocidad”, contó el joven de 17 años y que a partir de 2024 competirá en categoría Adultos en la división hasta 74 kg.

Novedoso

Durante el perfeccionamiento, Sebastián Bustos entrenó por primera vez con pecheras electrónicas, y son las que habitualmente se utilizan en las competencias oficiales. “También tuve la oportunidad de luchar con pecheras electrónicas. Esa fue una muy linda experiencia. Por una parte porque en mi ciudad no puedo entrenar con eso, no tengo esos recursos. Entonces aproveché al máximo estos recursos que los entrenadores me brindaron. Fue una gran experiencia la verdad” le admitió a este medio el joven santotomeño que es entrenado en Corrientes por César Espinoza, 7º dan.

Los atletas que concentraron venían de obtener medallas en los diferentes torneos que disputaron durante 2023. “Hice conocidos, peleé con muchos chicos que también eran campeones nacionales. A algunos ya los conocía, fue muy bueno encontrarme con ellos” reconoció Bustos. “Saqué tácticas nuevas”, agregó.

Por último el correntino se mostró feliz por la experiencia que sumó en el Cenard. “Estoy muy emocionado y con ganas de volver a otro campus que se arme acá”, dijo, a la vez que agradeció a la Municipalidad de Santo Tomé y a la Secretaría de Deportes de Corrientes.

Capacitación

Los atletas que participaron del campus nacional en el Cenard tuvieron una capacitación sobre antidoping a cargo de la Comisión Nacional Antidopaje.

Allí se abarcaron temas de protocolo, derechos y prohibiciones correspondientes a los controles de sustancias o métodos prohibidos en el deporte, donde la Comisión Nacional Antidopaje entiende que el deporte es esfuerzo, coraje y alegría, pero al mismo tiempo reconoce que los atletas también pueden utilizar el engaño y el egoísmo personal para lograr resultados, poniendo además en riesgo su salud.

