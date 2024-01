Se supo por qué Florencia Bertotti se negó a hacer la tercera temporada de Floricienta

En medio de su exitosa gira, Florencia Bertotti contó por primera vez por qué se negó a hacer la tercera temporada de Floricienta, el éxito de Cris Morena que la puso en el centro de la escena. Esta confesión se dio mientras sigue aumentando la tensión con la productora, especialmente, porque se supo que la actriz interpreta en su show algunas canciones icónicas de la novela.

“El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable... Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar...”, opinó sobre la trama en una entrevista con Dante Gebel para El Nueve.

Y fue a fondo sobre su decisión de dar un paso al costado: “Sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. No podía, a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”.

Florencia Bertotti recuerda con cariño su paso por Floricienta

Antes de cerrar, la actriz recordó con gratitud su paso por Floricienta, la novela de Cris Morena que, tiempo después, la llevó a la justicia. ¿El motivo? Flor lanzó Niní, su primera producción, que le valió una acusación por “plagio”.

“Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”, cerró en La Divina Noche de Dante.

Ciudad.com