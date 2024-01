Las modificaciones del DNU favorecen a las pequeñas y medianas empresas

La Cámara Nacional del Trabajo dictó este miércoles una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno de Javier Milei, según informaron fuentes judiciales.

"Dictase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados", decidieron los jueces en el marco del expediente inaugurado a partir de una presentación de la CGT.

En declaraciones a Radio LT7 la abogada Silvia Zarza señaló que "la validez constitucional del DNU está discutida y si bien el empleador lo puede invocar porque está vigente, hay que esperar que el amparo termine y esto tenga una resolución definitiva", por lo cual su recomendación es que "hasta que no haya una sentencia definitiva conviene esperar, incluso por una cuestión de prudencia".

Respecto al DNU puntualmente, la especialista en derecho previsional destacó que "tiene muchos puntos que favorecen a las pequeñas y medianas empresas", y agrega que "si se hiciera la distinción entre una pequeña empresa y un gran comercio sería más conveniente porque no se puede aplicar a todos la misma ley".

"La reducción en aportes, un fondo para indemnizaciones, la extensión de los periodos de prueba, y otros aspectos pueden favorecer a mejorar la situación de las medianas empresas", detalló Zarza.

Respecto a la reforma como tal, la abogada señaló que "no está mal, pero son leyes muy importantes que tienen que discutirse con mayor profundidad y se tienen que poner en la mesa las dos caras, no solamente los grandes empresarios", por lo que ella entiende necesario "hacer una distinción por regiones, porque no es lo mismo el NEA que en otras partes del país", acotó.

Por último, Zarza fue clara al señalar que "el DNU no resuelve al fin y al cabo los problemas de movimientos económicos que involucran tanto a las medianas y pequeñas empresas, como a las grandes".