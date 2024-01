El oficialismo en el Senado no logró emitir dictamen para el proyecto de Boleta Única

El oficialismo en el Senado no logró dictaminar el proyecto que impulsa la implementación de la Boleta Única Papel para la elección de autoridades nacionales. Tras una serie de dificultades para generar consensos en la Cámara de Diputados, donde todavía no se pudo abordar el proyecto de “Ley de Bases”, la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, apretó el acelerador y buscó mostrar músculo político para contrarrestar los últimos traspiés. No obstante, su objetivo naufragó ante la falta de apoyo de algunas fuerzas provinciales claves y, sobre todo, la resistencia del kirchnerismo. El tema pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles que viene a las 14.

Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Asuntos Constitucionales, presididas respectivamente por Juan Carlos Pagotto (La Rioja - LLA) y Edgardo Kueider (Entre Ríos - FdT). Si bien La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el apoyo del PRO, el radicalismo y bloques peronistas disidentes, no logró que se sumen Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) ni la neuquina Lucila Crexell, quienes pidieron modificaciones al proyecto. La bancada kirchnerista, en tanto, se mostró intransigente a un dictamen favorable. Mientras que los argumentos a favor se enfocaron en subrayar las mejoras en términos de transparencia, tiempo, recursos, medioambiente y para garantizar la oferta electoral; el bloque kirchnerista apuntó a mostrar las incongruencias con otras propuestas del Ejecutivo.