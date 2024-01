Carros de la costanera advierten que podrían dejar la actividad a partir de marzo

Este miércoles vence el plazo para que los carros de la costanera entreguen los papeles que corresponden al plan de transición, sin embargo un grupo de comerciantes se resiste a trasladarse al nuevo predio y advierten que dejarán la actividad. Esto se debe a que el traslado al paseo Iberá implica adaptar los puestos a 7 metros, con menor proporción para la atención de los clientes y pérdida de ventas, según argumentan.

Los comerciantes que desarrollan la actividad en la costanera norte de la ciudad de Corrientes, se resisten a presentar los papeles para el plan de transición que vence este miércoles. La razón se debe a que el traslado implica acortar los carros a 7 metros (la mayoría presenta un largo de 10 metros), lo cual implica comprar nuevas unidades que pueden costar hasta 10.000 dólares.

Héctor, dueño de un carro gastronómico vigente desde hace 38 años en la ciudad señaló a El Litoral que: “Nosotros no estamos en condiciones de ir, el 80% de los carros no tiene esas medidas y no podemos achicar más. La decisión que tomamos junto con los otros propietarios es que vamos a trabajar hasta el 31 de marzo y después nos vamos a quedar sin trabajo”.

Los carros que actualmente se encuentran agrupados en el sector del anfiteatro José Hernández, no quieren trasladarse al nuevo predio que recién estará listo para abril, porque temen la pérdida de ganancias. Debido a que deben reducir el tamaño de los puestos, estacionarse a una distancia de 1,50 metros y el espacio proporcionado es de 4 metros de vereda para la colocación de mesas y sillas, lo que implica reducir la atención de clientes.

“Una cantidad de familias van a quedar en la calle, nosotros tenemos hasta 7 empleados. Todos están en blanco como corresponde. Habitualmente se hacen inspecciones y cumplimos con todos los requisitos”, sostiene con preocupación el comerciante.

El trabajo de los carros de la costanera inicia a las 11 y finaliza a las 2 am, por mes abonan al Municipio un valor de $250.000 para poder desarrollar la actividad en el espacio público. Mientras que cada puesto tiene entre 4 y 7 empleados que en caso de abandonar la actividad se podrían quedar sin sus puestos laborales.

“Fui a hablar en la Municipalidad porque no nos contestaron ningún pedido de audiencia que presentamos y tampoco obtuve respuesta. Queremos dialogar para llegar a un acuerdo, no podemos firmar. Vamos a esperar a que vayan y mostrar todos los papeles que tenemos”, señaló a El Litoral el comerciante.

Mientras que el subsecretario de Comercio, Valdemar Valtier, señaló a El Litoral que: “Se están inscribiendo sin problemas, el jueves a la mañana vamos a tener los finales”. Consultado sobre el desalojo de los carros de la costa que no se inscriban en el plan de transición, Valtier mencionó a este medio que “todavía no hay fecha de eso”.

Por lo que aún no especificaron hasta cuándo pueden desarrollar la actividad los comerciantes que no se sumen al plan de transición que vence este miércoles.

Esto se reglamenta en la Ordenanza N°6663/18 para el proceso de regularización, si bien culminó el plazo para cumplir con estos requisitos, por Resoluciones Reglamentarias N°601/2020 y 5178/2022, se dispuso la prórroga hasta el 31 de enero para adherirse al “Plan de Transición”, y la fecha límite hasta el 1 de abril de 2024.

(VT)