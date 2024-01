El capitán Guillermo Coria presentó la Copa Davis en Rosario

La serie de la Copa Davis que Argentina jugará este fin de semana contra Kazajistán en la cancha de Jockey Club de la ciudad santafesina de Rosario fue presentada este mediodía por el capitán del equipo argentino, Guillermo Coria, junto a autoridades y dirigentes del tenis en las instalaciones de Centro Regional de Alto Rendimiento (CREAR), que funciona en las instalaciones del viejo Hipódromo rosarino.

El santafesino Guillermo Coria, el gran mentor del sueño cumplido de que la Copa Davis se juegue por primera vez en Rosario y en la provincia, ofició de maestro de ceremonias, sentado en un extremo de la mesa, secundado en el otro por el también extenista Mariano Zabaleta, actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis.

En el centro de la mesa se sentó el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, flanqueado por el intendente rosarino Pablo Javkin y por el subsecretario de Deportes de la Nación, el rosarino Ricardo Schlieper.

"Es un placer haber llegado a este día, así que voy a tratar de no emocionarme. No tengo más que agradecerles a todos ellos: al gobernador, al intendente y a la Asociación Argentina de Tenis, con Mariano Zabaleta y Agustín Calleri, quien no pudo venir por temas personales", abrió el juego el "Mago" Coria, enfundado en una campera celeste clarito -como el color de la camiseta- con el nombre "Argentina" en la espalda.

Argentina jugará la serie contra Kazajistán el sábado y el domingo a partir de las 11, en la cancha de polvo de ladrillo del estadio para 3.500 espectadores, especialmente montado para la Copa Davis. "La gente está dejando el lugar espectacular", anticipó Coria.

A su turno, Zabaleta dio cuenta de la alegría de que Rosario sea la sede. "Con (Agustín) Calleri hace muchos años que trabajamos, pero Guillermo se puso a trabajar muy rápido, fue uno de los mejores tenistas de Argentina y del mundo, y enfrentamos la serie con un gran equipo. Es una serie muy importante para volver al grupo mundial. Y vamos a seguir trabajando para que el tenis siga creciendo y para que ganemos, con paz y amor. Ojalá estemos en el inicio de una serie a futuro, que la industria del tenis crezca y que los chicos puedan estar viviendo para el deporte, que estén jugando al tenis y no en la calle".

A su turno, el intendente Javkin comentó que un día recibió un llamado de Coria, quien le dijo: 'Che, tenemos que hacer la Davis`'.

"Como dijo mi amigo Mariano Zabaleta, -agregó- no podríamos tener un mejor evento. Rosario es esto: es este Centro Regional de Alto Rendimiento, único en el país. En Rosario también pasan cosas muy buenas y este fin de semana vamos a poner a Rosario en el mundo. Ojalá que sea la primera de muchas".

Consultado sobre la condición de favorita que tiene Argentina en la serie, Coria advirtió que "las condiciones las pone el local (aludiendo a la alta temperatura y a la cancha de polvo de ladrillo), por eso somos favoritos, no lo negamos, pero tenemos que resolver rápido el tema de la ansiedad."

"Tenemos un equipazo, no sólo en los individuales, el dobles de "Maxi" y "Molte" viene de un gran año. Estamos para darles pelea a los rivales que nos toquen y va a ser un gran espectáculo para los amantes del tenis". agregó.

Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis que jugarán ante Kazajistán este fin de semana en Rosario son Francisco Cerúndolo (número 21 de la ATP), Sebastián Báez (29), Tomás Etcheverry (32) y los doblistas Máximo González y Andrés Molteni (pareja N°13 del mundo).

La serie corresponde a los Qualifiers de la Copa Davis y pone en juego un boleto a las Finales de la Copa Davis 2024, que se llevarán a cabo del 10 al 15 de septiembre en cuatro ciudades a confirmar con las mejores 16 naciones del mundo.

