Entre reproches y pedido de consenso, legisladores correntinos son parte del debate

En el marco del debate de la Ley de Ómnibus que cumplió ayer su segunda jornada de tratamiento en la Cámara de Diputados, el diputado nacional Manuel Aguirre aseguró que la “LLA está buscando las facultades delegadas”, mientras que su par pero de de la Libertad Avanza, Lisandro Almiron destacó el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés a la iniciativa nacional y remarcó la necesidad de madurez política para que el país salga adelante.

En la jornada de ayer pasado el mediodía y luego de más de dos horas de los planteamientos de las cuestiones de privilegios, en Diputados se retomó el tratamiento de la Ley de Bases, cuya iniciativa del Gobierno Nacional en general había logrado el respaldo de los bloque de la oposición dialoguista, pero no asi en lo que respuesta al total de los artículos. Y ahora a los puntos claves como las facultades delegadas y las privatizaciones que demandan modificaciones, ahora también se sumó el capítulo de Seguridad tras los incidentes que se produjeron en inmediaciones al Congreso y que contaría en principió con el rechazo de un sector del radicalismo.

Ante este panorama, el diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre señaló “tenemos que estar cuidando paso a paso porque esta desorganización del gobierno nacional hace que no tenga sentido todo lo que está pasando. Todo está muy complicado”.

Aguirre en diálogo con el Matutino de Mega también señaló que no sirve a la sociedad que desde uno y otro lado de la política se endilguen culpas. “Nosotros más allá de la culpa que se tiene, hemos de mirar adelante y ver qué es lo que nuestra sociedad necesita y a partir de ello trabajar todos juntos. Lo de Facundo (Manes) es imperdible palabra por palabra. Esto no es de ayer. No me vengan a decir que La Libertad Avanza es bueno, al contrario nos agravó más la situación”.

Con respecto al debate que continúa en la Cámara de Diputado de la Nación dijo que “se están modificando constantemente los artículos" y agregó: "LLA está buscando las facultades delegadas”.

Mientras que por su parte, el diputado nacional por Corrientes Lisandro Almirón también se refirió al tratamiento del proyecto de Ley de Bases. "Estamos todos un poco expectantes por la lista de oradores. Seguramente puede dilatarse un poco más pero lo importante es que institucionalmente el Congreso está dando uno de los debates más importantes", destacó Almirón en diálogo con Radio Dos.

“Arrancó un gobierno con la mayor cantidad de artículos en ser tratados al inicio de su gestión en el mes de enero. Hay un récord por la voluminosidad de artículos a tratar y por la variedad de temas también.Esto obliga muchas veces al legislador a estar muy atento de cada uno de los temas que hacen el funcionamiento del Estado Nacional”, agregó.

En este marco, también destacó el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés a la Ley e indicó que “es importante que yo lo vengo escuchando y me parece importante este cambio de postura que ha tenido. Que haya comprendido la importancia del acompañamiento de los legisladores de Corrientes y celebro de que hoy acompañe este proceso tan importante para el Presidente de la Nación, me parece fundamental”.

“Me parece importante para la provincia, para la Nación y también entiendo que la construcción del consenso tiene que ver con eso, con el diálogo, con muchas veces cambiar de postura, aún cuando se han dicho cosas, me parece que habla de la madurez política y un poco lo que uno está pidiendo o lo que uno necesita para que el país salga adelante”, cerró.

Se debe recordar que uno de los puntos claves que se negocia todavía por estas horas, tiene que ver con las facultades delegadas, aunque se achicó el plazo de dos a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa y que se quitaron las áreas fiscal y previsional.

En lo que respecta a las privatizaciones y de acuerdo a información de Infobae.Com en la tarde del jueves circuló un nuevo borrador, el cual contenía otra modificación y separaba a las empresas en diferentes anexos, una primera grande, en la que se incluía la mayoría de las firmas, y dos más pequeñas, con el resto. Todas ellas figuraban, de todas formas, como “sujetas a privatización”.

En tanto, con el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., el Estado deberá quedarse con la participación mayoritaria de las acciones, pero podrá vender el resto.

Mientras que en materia de seguridad hasta el cierre de esta edición había una enorme resistencia a aquellos artículos que agravan las penas para los piqueteros, con multas por destrozos en la vía pública y hasta 6 años de prisión para los organizadores de aquellas protestas que impidan la libre circulación vehicular, lo cual quedó expresamente prohibido.