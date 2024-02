Volvió al país la cordobesa que sufrió un ACV en México tras ver un asesinato

Luego de permanecer internada durante dos meses en un hospital público de México, Carolina Soledad Camaño, la argentina que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) al presenciar un homicidio en la playa, regresó a su natal provincia de Córdoba para continuar con su tratamiento en el país. Lo hizo tras un vuelo de más de 12 horas, el cual estuvo enmarcado por las dificultades de trasladar a un paciente delicado y sin movilidad, como es su caso.

La joven de 31 años -que estaba instalada en Playa del Carmen- aterrizó el jueves después de un viaje largo que comenzó en la ciudad mexicana de Mérida. Su primer tramo fue hasta Cancún, luego hizo escala en Panamá y finalmente arribó a Argentina durante la mañana.

“En el estado en que llegó no atinaba a nada, no me reconoció”, relató su padre, Juan Camaño, en diálogo con el medio El Doce. En la misma entrevista contó que, apenas unas horas después de arribar, su hija fue trasladada al Hospital Córdoba, donde quedó internada nuevamente. Allí le realizaron una evaluación para determinar su estado de salud y cuáles son los próximos pasos a seguir de su tratamiento.

En este sentido, remarcó la urgencia de que Carolina inicie una rehabilitación completa, aunque pidió colaboración para poder afrontar los gastos, dado que los costos son muy altos y su familia no cuenta con los ingresos suficientes para cubrirlos.