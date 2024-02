El jefe de la Convención de la UCR sentenció que “Juntos por el Cambio no existe más”

El presidente Javier Milei dio luz verde desde Roma para avanzar en un acuerdo político con Mauricio Macri y el PRO, lo que termina por destruir lo que queda de la alianza política que llevó a Patricia Bullrich como candidata a presidenta y así lo confirmó el presidente de la Convención Nacional de la UCR Gastón Manes: "Juntos por el Cambio no existe más".

Este sábado, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra distintos sectores políticos de la oposición, donde están los radicales, que tienen un bloque de 34 diputados y recogió el guante el presidente de la Convención Nacional de la UCR.

"Felizmente no lo escuché (al presidente), el fin de semana cuido mi salud mental. Independientemente de que haya criticado al radicalismo, que lo hace desde que entró en la vida pública, el Presidente no acredita ningún mérito ni prestigio para hablar de los demás de esa manera. Echarle la culpa a los demás es la forma más fácil de hacer política", aseguró Manes en diálogo con el programa "Toma y daca" de AM750.

"Lo que diga el presidente de los radicales me tiene sin cuidado porque no lo respeto intelectualmente", agregó Gastón Manes. Esta semana, después de que cayó la ley ómnibus, el presidente replicó en redes sociales un mensaje que calificaba al radicalismo como "putitas del peronismo".

En la misma entrevista, le preguntaron por el acuerdo político de Milei con el PRO después del golpe con la ley ómnibus en el Congreso: "Veo como positivo que quede todo blanco sobre negro. El radicalismo formó una coalición electoral en 2015 junto al PRO, cuando veníamos de 12 años de kirchnerismo que tenía una propuesta hegemónica".

"Esa coyuntura ya no existe más. No existe ninguna razón para estar en una coalición con el PRO, con quienes no tenemos ideas comunes sobre cómo resolver los problemas de Argentina. Si el PRO se acerca al gobierno cada vez más, se aleja del radicalismo" destacó Manes.