Javier Milei afirmó que “fluirá” un acuerdo político con el PRO

El presidente Javier Milei volvió a arremeter desde Roma contra los diputados opositores y gobernadores que no apoyaron la ley Bases en el Congreso, consideró que lo que pasó con la iniciativa fue "fabuloso" ya que dejó en "evidencia quiénes quieren el cambio y quiénes quieren seguir robando con la política" y anticipó una profundización en su acuerdo de gobierno con el PRO y su líder, Mauricio Macri.

En una entrevista que brindó a radio Mitre desde Roma, a donde llegó para participar de la canonización de Mama Antula y mantener este lunes una audiencia con el papa Francisco, Milei confirmó que avanzará en un acuerdo con el PRO.

“Obviamente se va a explorar porque de modo espontáneo se dio en la elección del 22 de octubre, y en los hechos en la Cámara en los últimos días, así que naturalmente fluye hacia eso, y por otra parte nos llevamos muy bien", dijo en referencia a una posible incorporación de más nombres de esa fuerza en la integración del Gobierno, que se sumarían así a Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

El mandatario elogió a esos funcionarios del PRO y se expresó "totalmente orgulloso y satisfecho" de sus gestiones en el gabinete nacional.

En esa línea, dijo que tiene un "diálogo fluido" con el expresidente Macri y destacó los "consejos" que le da: "Las recomendaciones que me hace me suman muchísimo", expresó, pero a la hora de confirmar si podrían formar parte del Gabinete nacional dirigentes como Diego Santilli o Andrés Ibarra, respondió que "no es el tipo de charla" que tiene con el exmandatario.

"Las charlas que tengo con el presidente Macri, y están en la misma línea que con la doctora Bullrich, tienen que ver con cómo se construye un espacio político que haga a la Argentina nuevamente grande. Después, los mejores instrumentadores es una discusión técnica. En algunos espacios yo puedo pedir además que me asesoren, por ejemplo digo, necesito cubrir este espacio, y me pueden llegar a sugerir pero es una cosa más amigable, no como se plantea", aseguró.

Milei se refirió además a lo que dejó la vuelta a comisión de la llamada ley ómnibus y volvió a expresar su enojo hacia los dirigentes opositores que no apoyaron la iniciativa.

"Dejé en evidencia que son unos delincuentes, generamos un ordenamiento ideológico, quiénes están a favor de la libertad y quiénes en el curro de la política. La gente pudo ver con claridad quiénes son los delincuentes y quiénes quieren sacar el país adelante", expresó el Presidente.

Y abundó: “Son la mugre de la política. Lo que pasó es muy interesante, dejó en evidencia quiénes son los estafadores, están en política para hacer negocios”.