La secreta rebelión en el PRO a la fusión con los libertarios

n La semana del fracaso de la ley ómnibus confirmó que Javier Milei no tendrá en los gobernadores -sobre todo en los que no militan en el kirchnerismo- una cantera de aliados confiables para su draconiano programa de ajuste. Consciente de que los jefes provinciales no lo acompañarán, tomó la decisión de abrir una negociación con el PRO y proponer un nuevo acuerdo que revitalice su fuerza política, sobre todo en el ámbito parlamentario.

Pero en el partido de Mauricio Macri empezaron a aparecer voces que están dispuestas a frenar la ofensiva libertaria. No quieren terminar absorbidos por Milei y plantean que sólo apoyarán un acuerdo programático que incluya ideas y políticas de Estado, posiciones estratégicas en el Gobierno para llevarlas a cabo, y una proyección electoral que no se agote en el 2025. Son planteos que fueron transmitidos a Infobae por dirigentes de primera línea cercanos al ex presidente, pero que por ahora prefieren el perfil bajo.

Macri tiene previsto regresar esta semana desde el country Cumelén, en la bucólica Villa La Angostura, y ponerse al frente del reordenamiento del partido. Consolidado su liderazgo -tras la derrota de su principal retador, el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el ingreso al gobierno de Patricia Bullrich- el ex presidente está decidido a volver a presidir el PRO para recuperar su ADN liberal, reformista y tecnocrático. Con esos objetivos por delante, mandó a enfriar las versiones de unificación con LLA.