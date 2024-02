Fuerte respuesta de Martín Menem a la UCR

Luego de que la UCR exigió que se designe "con urgencia" a los integrantes de la comisión bicameral que trata los DNU en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce y acusó al radicalismo de haber estado "bastante tiempo sin abrir la boca".

"Me llama la atención que tanto se habla de la bicameral cuando han estado tanto tiempo sin abrir la boca. Todavía no pasaron por ahí los decretos de Alberto Fernández", apuntó Menem durante una entrevista con radio Mitre.

La respuesta del dirigente de La Libertad Avanza llegó después de que los referentes del partido centenario le enviaron una carta al presidente parlamentario para comenzar a tratar el MegaDNU de Javier Milei, tras frustrarse la Ley Ómnibus.

"Estuvo mucho tiempo esa comisión sin funcionar. En Argentina tienen cierta memoria selectiva y de vez en cuando se acuerdan de cosas que se habían olvidado", sentenció Menem.

En el escrito, los radicales advirtieron que "de persistir la actitud dilatoria" actuarán con "todas las herramientas legales" que tienen a disposición para cumplir con el mandato de la Constitución. Para el tratamiento legislativo del DNU de Milei de desregulación económica emitido en diciembre último, se debe confirmar la comisión bicameral que aún no se definió.

De acuerdo con la Ley 26.122, la comisión bicameral está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

En ese marco, Menem se refirió al escrito enviado por el radicalismo: "Está bien que lo planteen los diputados, que es la presidencia que yo ejerzo. Hay personas que firman esa nota que no tienen nada que ver. Está el propio (Martín) Lousteau que es senador. Me parece que no tienen injerencia o relevancia en cuanto al pedido". "Seguramente la bicameral se va a constituir y empezar a trabajar. Hemos estado teniendo otras obligaciones durante todo este tiempo y además no hubo acuerdo en el bloque de UP (Unión por la Patria)”, justificó.