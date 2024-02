Steve Forbes a Javier Milei: "Si no dolariza de inmediato, no tendrá éxitó"

Steve Forbes, editor jefe y nieto del fundador de la prestigiosa revista Forbes, le habló al presidente Javier Milei en un mensaje en el que le advierte que "si no dolariza la economía de inmediato" su plan económico "no tendrá éxito". El mandatario dijo que la dolarización podría realizarse en 2025.

El excandidato presidencial de EEUU por el Partido Republicano grabó un video al jefe de Estado argentino en el que resalta su discurso en el Foro de Davos, donde Milei cuestionó el rol intervencionista del Estado y advirtió sobre la "amenaza" de la agenda socialista.

“El mes pasado pronunció uno de los grandes discursos de nuestra época en el WEF, presentó una sólida defensa del capitalismo y describió con precisión la amenaza que todos enfrentamos del socialismo moderno”, le reconoció Forbes y afirmó que, además, planteó "con razón y contundencia que los Gobiernos pueden manipular y controlar nuestra vida personal a través de extensas regulaciones”.

A continuación, el empresario le valoró a Milei que apenas asumió decidió iniciar su propuesta de transformación del país. “No perdió tiempo en proponer reformas radicales tan pronto como prestó juramento como presidente de Argentina", le dijo.

Steve Forbes le advirtió a Milei que "su revolución de la libertad" va a fracasar si no dolariza

Sin embargo, Forbes le advirtió que, pese a ello, "su revolución de la libertad va camino al fracaso a menos que lleve a cabo inmediatamente la parte más importante de su plataforma electoral, reemplazando el peso por el dólar estadounidense".

A propósito del plan dolarizador del mandatario argentino, el editor jefe de la revista de negocios señaló que "desde su victoria electoral, lo han inundado con una avalancha de advertencias de que no es posible dolarizar la economía", y calificó a quienes cuestionaron el plan como un "coro chillón de detractores" que "está totalmente equivocado”.

El excandidato republicano insistió en que la dolarización la podría hacer "ahora mismo" y consideró que "no es verdad" lo que señala un sector de la oposición respecto a que Argentina no posee aún los dólares suficientes: "Su gobierno ya tiene a mano más que suficientes dólares para comprar cada billete y moneda en peso y mucho dinero sobrante”.

“Los preocupados pasan por alto un hecho enorme que el pueblo argentino ya posee: decenas de miles de millones de dólares estadounidenses escondidos tanto en el extranjero como debajo de los colchones en casa", dijo respecto a los cálculos que estiman que hay más de u$s400 mil millones fuera del sistema que podrían reingresar en caso de una dolarización.

Pese a que en Argentina hay más de un 50% de pobres, Forbes no dudó en asegurar que "las transacciones en Argentina se realizan cada vez más con billetes de dólares o denominadas en dólares".

Forbes habló del plan de dolarización de Milei como la solución a la inflación

Para el empresario, si Milei decide avanzar con una dolarización podría poner fin a la inflación "casi de la noche a la mañana" y, en consecuencia, "permitirá que su país vuelva a experimentar rápidamente un crecimiento real. Ahora la gente sólo ve dolor, la dolarización pondría fin a la mayor fuente de sufrimiento”

“Paralelamente a desechar el peso con el dólar estadounidense, el Presidente debe reducir drásticamente las tasas impositivas. Una vez más, el FMI y otros gritarán que no se debe hacer esto, que avivaría la inflación. Una vez más, están profundamente equivocados. La prosperidad no causa inflación. Reducir el valor de su moneda sí lo hace. Señor presidente, si no dolariza inmediatamente la economía, no tendrá éxito y ese fracaso desacreditará la filosofía del libre mercado tan necesaria para un mundo mejor”, le advirtió.

El mensaje de Steve Forbes tomó repercusión en las redes sociales y el ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco a través de su cuenta de "X". “Ya lo dije antes y lo repito, nuestro presidente es hoy una de las 5 personas más influyentes del mundo. Mucha gente en nuestro país no tiene idea la dimensión que ha cobrado su prédica. Los ojos del mundo están mirando lo que pasa en Argentina”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Milei: "En el 2025 podríamos alcanzar la dolarización"

El sábado, durante su estadía en Roma, el presidente dio una entrevista en la que brindó detalles sobre la fecha de una posible dolarización. "En el 2025 podríamos alcanzar la dolarización", dijo en diálogo con Ámbito.

“Cada vez estamos más cerca de poder dolarizar. Llevamos acumulados u$s7.000 millones de reservas y la base monetaria son u$s7.500, ponele u$s8.000 millones, o sea, estamos a nada", señaló el mandatario más temprano en declaraciones a Radio Mitre.

El jefe de Estado adelantó que tras su regreso de Roma se reunirá con técnicos de Ecuador para hablar sobre la dolarización. "Me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje", confesó.