Furia se enojó y le gritó a Santiago del Moro en el vivo de GH: “No me digan que me calle”

En el reality de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione tuvo una nueva discusión con Federico Manzana Farías. Pero en esta oportunidad, la participante fue más allá y volvió a protagonizar un momento de tensión en la casa, donde le gritó a Santiago del Moro, conductor del programa que se emite por la pantalla de Telefe.

“Yo realmente te escuché tres semanas seguidas porque te habían dejado solo. Y me dije qué raro que lo dejaron solo a Manzana. Ahí si tendrías que haber desconfiado”, le reclamó la jugadora. “Supuestamente vos eras el más cuidado, el que te usaban para los seguidores, nosotros no nos podíamos juntar con vos”, agregó.

El participante no se quedó callado y le respondió: “Eso decís vos de ellos”. Furia defendió su postura: “No, no. Eso lo sabés muy bien. Nadie se podía acercar al cuarto de Isabel, no podíamos juntarnos con los varones. Desde que se fue Isabel cambió todo, si no te gusta te tiene que gustar porque la casa muta todo el tiempo”.

La discusión se puso más agresiva cuando Furia empezó a elevar el tono de voz y a gritarle a su compañero: “Ahora andar mintiendo de que te peleaste por algo en particular es una cagada, ahora bancate la placa, boludo. Me voy yo o te vas vos, te la hago corta. Yo si salgo me voy a laburar y la paso bomba. Vos te quedás acá adentro y todo el mundo sabe lo falso que sos”.

Luego, Santiago del Moro interrumpió para comentar la discusión con sus compañeros en el estudio: “El careo en el confesionario sigue ahí. No se perdonan las cosas que se dijeron allá. Pará que voy a hablar con Martín para descomprimir un poco la situación”.

“Chicos, atención. Hola, hola, ¿un cafecito alguien quiere? Hasta en las mejores familias pasa, chicos, tranqui, tranqui, descompriman, respiren profundo, el público es el que va a elegir”, les dijo el conductor a los hermanitos para intentar poner paños fríos al asunto. A los gritos, Furia le pidió al público que votara a Manzana: “Háganlo mierda, háganlo mierda, loco. Sino me voy yo, es él o yo. Corta, me voy a la mierda”.

El conductor le habló a Martín Ku, el líder de la semana, pero. Juliana lo interrumpió una vez más a los gritos: “¡Yo no me como los mocos, loco!, no me digan que me calle. Estoy harta. Catalina, ¡volvé, boluda! ¡Volvé, Cata!”. Santiago intentó calmarla: “Basta, basta. Martín, andá al confesionario”.

Luego, el líder de la semana debía salvar a alguno de sus compañeros que estaban en placa. El Chino decidió seguir el consejo de su novia y tomó una drástica determinación que sorprendió a todos: salvó a Furia. Como consecuencia, cambió por completo el esquema de cara a la gala de eliminación. Virginia quedó en reemplazo de Juliana. Y podría irse junto a Manzana, Agostina, Joel, Nicolás, Sabrina, Lisandro y Emmanuel.

Gran Hermano le pidió a los jugadores que charlaran en el confesionario luego del fuerte enfrentamiento que tuvieron. “Quiero saber por qué carajo hiciste eso en un momento antes de la nominación, con todo lo que venimos hablando. Y con la especie de grupo que intentamos formar antes de la nominación”, le consultó Scaglione.

“Lo que sí te quiero aclarar es que yo no estoy con vos por los seguidores. Yo no abrazo gente afuera porque tengo miedo de que me traicionen. Las veces que te abracé fue de corazón. Yo en vos confié y vos hiciste cualquiera”, le reclamó la participante más polémica de la casa.

Tras casi diez minutos de charla, Santiago los interrumpió, pero fue el puntapié para que la doble de riesgo enfureciera aún más. “Hemos hablado pero no termina aquí. No nos estamos entendiendo. Y ella tampoco lo quiere entender. Y no me cree nada”, le explicó Manzana.

“A mí me generaste una decepción, como me pasa afuera en la vida. Ayer cuando me gritaste no me fui a seguir gritando, me fui a dormir loco. Me dolió. Yo tengo corazón. Ahora bancátela. ¿Querés la placa de mierda esa del orto? Bancatelá loco. Si me tengo que ir a la mierda me voy y sino que te hagan mierda. Es así, corta, vos o yo. Me estás traicionando”, concluyó Furia.

