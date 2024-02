Ley ómnibus: con el voto de legisladores correntinos se aprobó el texto en general

Con los votos de cuatro de los siete diputados nacionales por Corrientes, se aprobó en general ayer el proyecto de ley ómnibus, pero a pesar de la venia, los legisladores de la UCR y el PRO pedirá cambios en los artículos sobre las facultades presidenciales, las privatizaciones, seguridad y el capítulo penal.

En la tercera jornada de debate el Gobierno Nacional logró la aprobación en general del texto con 144 votos a favor y 109 en contra, ahora Diputados pasó a cuarto intermedio hasta el martes a las 14. En este marco, los legisladores por Corrientes también expresaron su postura sobre el proyecto remitido por el presidente Javier Milei.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) al hacer uso de la palabra remarcó que “la sociedad argentina nos dio una responsabilidad que debemos cumplir fielmente respetando la Constitución Nacional. En el ejercicio de nuestros mandatos realizarlo sin bajezas con el objetivo claro de volar alto”.

“Tenemos de una vez por todas que creer en la ley y respetarla, siendo su cumplimiento la única posibilidad de convertirnos en una sociedad mejor”, dijo el legislador correntino.

“En general voy a acompañar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, pero en el tratamiento en particular formularé objeciones artículos referidos al régimen penal, La Seguridad, y las privatizaciones de empresas del estado”, cerró Aguirre.

Por su parte, la legisladora de Corrientes, Sofia Brambilla del PRO, habló de la legitimidad que tiene el Presidente de la Nación pero defendió el federalismo. “La decisión de un cambio firme y profundo no es incompatible con el respeto al federalismo, al contrario respetando al federalismo y a los ciudadanos de cada provincia es que vamos a lograr sacar al país adelante”.

Pidió a los bloques opositores no dialoguistas “que sean responsables de una vez para construir y dejen de obstruir”. Aclaró que “la ley tuvo enormes modificaciones en su tratamiento tomadas en base al diálogo y a los consensos”.

“Sinceramente me molesta mucho que cuestionen como si fuera un delito la construcción de mayoría (...). El Congreso como escribanía se terminó y desde el PRO vamos a trabajar para que esto sea así para siempre”, se quejo asegurando que “voy a acompañar esta ley, pero no con total acuerdo, pero con la esperanza de que si empujamos todos juntos el país salga de una vez y para siempre, adelante”, cerró.

En tanto, el legislador de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón al hacer uso de la palabra con números en manos se refirió a las exposiciones sobre la emergencia y facultades delegadas. Aclaró los límites que establece la Constitución Nacional sobre las facultades delegadas.

“Se ha fijado el plazo, se ha llegado a un consenso, pero hay mucha hipocresía en cuanto al consenso, porque mientras muchos están preocupados por saber cuáles son las modificaciones del dictamen de mayoría no ha pasado un día donde han criticado o se hayan pronunciado todos los miembros que no van a votar el proyecto”, se quejó.

“Modificación más o menos, la hipocresía te lleva a decir que simplemente es una chicana para tratar de ver como dilatan en el tiempo y ponen palo en la rueda para que no sea tratado un proyecto que es constitucional y que además goza de una mayoría necesaria”, continuó asegurando que los temas se trataron en las tres comisiones que funcionaron.

“Acá el principal problema es que a ellos les molesta que le digamos que no hay plata, pero no voy a entrar en detalle porque podríamos entrar con muchas preguntas: porque no hay plata, quienes se la llevaron, donde está y quienes dejaron las deudas, quienes y cómo la vamos a pagar. Y cuando se hacen esas preguntas aparece un proyecto el único de dictamen de mayoría, el único”, agregó

“No se cual es el proyecto que presentaron las demás bancadas que además es el simple trabajo de rechazar y poner palos en la rueda. Lo rechazamos incuestionablemente por rechazar porque ya está rechazado antes que lo hablemos, rechazado desde las Comisiones”, aseguró.

Rechazo

Por su parte, los diputados nacionales por Corrientes de Unión por la Patria, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y Christian Zulli durante sus exposiciones adelantaron su rechazo en general y en particular al proyecto de ley ómnibus.

Los legisladores Jorge Romero y Nancy Sand en la segunda jornada del debate advirtieron sobre el impacto negativo que tendrá en Corrientes y en la Región NEA “que ya está sucediendo con la paralización de obras públicas como escuelas, hospitales, rutas, plantas cloacales, viviendas, el Segundo Puente Corrientes-Chaco; despidos masivos de trabajadores en el sector público y en el privado; los recortes en Educación, Salud, inversión social”, señalaron.

Romero sostuvo que el tratamiento de la Ley “se dio de manera irregular desde su inicio, ya que se debería haber enviado a más comisiones no solo a tres. De esta manera, más de 150 diputados quedaron sin poder discutir la misma” y que en la segunda jornada de debate seguía sin aparecer un dictamen del proyecto definitivo que se iba a someter a votación.

“Además de las desregulaciones, esta Ley le dará más beneficio al poder económico concentrado mediante la privatización de empresas estatales que hoy tienen superávit, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, empresas que producen energía eléctrica; científicas, tecnológicas, aeroespaciales, recursos estratégicos, entre otras” destacó el Diputado por Corrientes.

Remarcó que “la Ley Ómnibus no tiene otra intención más que el ataque al Estado y al trabajo público. Generando masivos despidos y ajustes salariales en los trabajadores y trabajadoras”.

Mientras que Sand hizo hincapié en que la “Ley Bases somete a las provincias reduciendo ingresos legítimos que son necesarios e importantes para su desarrollo”.

“Un claro ejemplo es no continuar con el proyecto del segundo puente para unir las provincias de Corrientes y Chaco, una obra fundamental para el desarrollo económico de las provincias y de toda la economía regional” señaló Nancy Sand.

Por su parte y en la antesala de la aprobación en general del proyecto de ley, el diputado Nacional por Corrientes, Christian Zulli también adelantó su rechazo en general y en particular al proyecto de ley ómnibus.

Considero que “esta Ley habla de diferentes temas pero no propone soluciones reales”. Mencionó que la Ley “habla de infraestructura pero en Corrientes tenemos obras paralizadas como el segundo puente Corrientes-Chaco; la autovía de la Ruta Nacional 12, obras de construcción y refacción de escuelas y jardines”.

“No vamos a ser cómplices de este plan de ajuste y de hambre que quieren llevar adelante, no le vamos a dar la herramienta al presidente”, cerró.