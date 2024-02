Luciana Salazar llevó a Yanina Latorre a la Justicia

Luciana Salazar aseguró que podría llevar a juicio a Yanina Latorre si esta no le pide disculpas públicas por los dichos en su contra. "Se presentó a indagatoria, no declaró, pero presentó un escrito. Así que o sus abogados acuerdan con mis abogados las cosas que pedimos para terminar con esto, o si no se irá a juicio", sentenció la modelo en una nota con Socios del Espectáculo.

"Esto tiene que ver con un hostigamiento de años. Nosotros demostramos un hostigamiento que va desde 2010 hasta el día de hoy. Demostró un odio público hacia mi persona. Fue totalmente injusto, sin motivo alguno. Siempre tuve ganas de llevarla a la Justicia, pero perdoné", siguió Luciana Salazar.

"Pero ya llegó a un punto que no puede ser más, hay maltrato, hostigamiento, calumnias e injurias, y agravado porque está mi hija en el medio. Se metió con la identidad de una menor, con la forma en que llegó al mundo sin saber ni tener pruebas de nada, solo para lastimar y decir mentiras. Ahora el procedimiento es: se arregla o se va a juicio. No quiero un resarcimiento económico, mi prioridad son las disculpas públicas", detalló la famosa.

Fuente: Minuto uno