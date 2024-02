El curuzucuateño Alejandro Taibo dará el salto al boxeo profesional

En la continuidad de la entrega de los reconocimientos a los deportistas destacados de 2023 por parte del Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (Cpdc), recientemente fue distinguido Alejandro Laureano Taibo en boxeo. En este formato itinerante de los Premios Curuzú de los Milagros llegó a Curuzú Cuatiá. Allí la periodista Micaela Culasso, miembro de la comisión directiva del Cpdc hizo entrega de la mención al púgil correntino.

En el gimnasio donde se entrena fue el recinto elegido para realizar el reconocimiento como el más destacado en boxeo. Allí Taibo realizó un pequeño balance de lo que fue el 2023: “Logré hacer varias peleas internacionales, interprovinciales y provinciales, además participe en los campeonatos regionales y también represente a la provincia en el Campeonato Nacional consagrándome subcampeón” comentó Taibo.

Con respecto a lo que se viene, el pugilista señaló: “Ahora me estoy preparando para el 2 de marzo, donde tengo una pelea con un brasilero. El combate se realizará en la localidad en Paso de los Libres y será mi última pelea como amateur. Luego se dará mi debut en el campo rentado. Está en trámite mi licencia profesional” adelantó el joven boxeador que representó a la provincia en el Nacional que se desarrolló en El Bolsón, en noviembre pasado.

Para finalizar Alejandro Taibo agradeció al Círculo de Periodistas Deportivos: “Recibir este reconocimiento es muy importante para mí, ya que nuestro deporte no es muy apoyado y que me reconozcan el trabajo que vengo realizando junto a mi entrenador, Tata Ocampo, es algo que me emociona y me motiva a seguir trabajando para cumplir con todas las metas propuestas de ahora en adelante” afirmó el boxeador.

Otro reconocimiento

Por otra parte y en la continuidad de la entrega itinerante por parte del Círculo de Periodistas Deportivos (Cpdc) a los deportistas más destacados de la temporada 2023, se le hizo entrega en la disciplina Taekwondo a Lautaro Romero del Castillo, en la sede de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC). Allí el presidente del Cpdc, José Luis Córdoba, el secretario, Atilio Ramírez y la vocal, Micaela Culasso de Curuzú Cuatiá, le dieron el reconocimiento. El atleta estuvo acompañado por su familia y pasaron un lindo momento.

Con respecto a su balance Lautaro dijo: “El 2023 fue un año realmente muy positivo. Pasaron muchas cosas y muy rápido. Estuve un período inactivo de competencias y de golpe volví al nivel más alto. Integre la selección nacional adulta. Pude participar de los Juegos Mundiales en Corea del Sur, fue una experiencia muy buena. Obtuve la medalla de oro y también salí campeón Sudamericano en Mar del Plata. Cerré el año con el campeonato nacional en diciembre” repasó el taekwondista.

En lo que respecta al 2024, Lautaro Romero del Castillo comentó: “Es un año con varios objetivos importantes en la planificación. Tenemos los Panamericanos en Venezuela, después tenemos que trabajar para el Mundial del año que viene” señaló.

Luego agregó: “Quiero agradecer a los que colaboran con mi carrera deportiva, el Gobierno de la Provincia, el ministro de Seguridad, la secretaria de Deportes, a los sponsors como Bucor, TN Constructora, Mirador del Paraná, Droguería Itatí entre otros, que me acompañan y a mi familia y amigos, para poder viajar y solventar los gastos” reconoció.

En cuanto al reconocimiento por parte del Cpdc, afirmó: “Este reconocimiento la verdad que es algo muy lindo, este deporte por ahí no tiene tanta llegada a la gente, y que nos reconozcan es muy lindo, dándole espacios a otros deportes no tan populares, es algo muy positivo” finalizó.