Fin del misterio: Fátima Florez reveló cómo es su relación con su cuñada Karina Milei

Las conjeturas en torno al rol de Karina Milei en la relación de su hermano Javier y Fátima Florez son muchas. El sábado, cuando el presidente visitó a la humorista en Mar del Plata, para celebrar el cumpleaños de la rubia, se pudo ver a la secretaria General de la Presidencia en el medio de ambos cuando saludaban por una de las ventanas del Hotel Provincial.

En la mesa de Mirtha Legrand, la imitadora habló sobre la relación que mantiene con su cuñada y de todo lo que implica para su vida el hecho de ser la pareja del presidente Javier Milei.

Allí sostuvo que no toma consciencia de lo que implica salir con el jefe de Estado y reveló que tiene muy buena relación con su cuñada, Karina Milei, hermana de Javier y secretaria General de la Presidencia.

"No tomo consciencia. Me enamoré del ser humano, después le tocó ser presidente. Me llevo muy bien con Karina, es realmente un pilar importante. Ella sabe mucho y toma muchas decisiones. Es un caso atípico, por eso ha generado revuelo mundial", indicó Fátima Florez.

Por último, la humorista exteriorizó las ganas de ser mamá y en ese aspecto reveló que le "gustaría y cada vez más".

"Me parece un acto de amor muy grande", concluyó la pareja del mandatario nacional.

MDZ Online