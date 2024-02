Defensa Civil alertó por las altas temperaturas y recordó la prohibición de quemas

El director de Defensa Civil de la Provincia de Corrientes, Eulogio Márquez, informó sobre las diferentes contingencias climáticas que han ocurrido en la región. En este contexto, el funcionario manifestó que han finalizado las intensas lluvias que causaron inundaciones y evacuaciones, pero las altas temperaturas y posibilidades de incendio persisten, especialmente en el norte de la provincia.

Actualmente hay un foco activo en una zona de malezal y se espera que el pronóstico de lluvias mejore la situación. Por otra parte, destacó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) continúa trabajando en la prevención y control de incendios, y se insta a la población a evitar iniciar fuegos y tomar precauciones. Los números de contacto para reportar incendios son 100, 103, 101, 911 y 105.

De esta manera, el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, indicó que “si bien por un lado han terminado las lluvias intensas que tuvimos a partir del día de enero, que provocaron inundación y evacuación de más de mil personas, hoy eso ya no existe”, y agregó que “si bien el arroyo Batel y el río Corrientes siguen muy anchos, pero ya no tenemos evacuados, la gente ha retornado a sus hogares”.

“Lo que sí estamos teniendo son altísimas temperaturas, sobre todo en el norte, al punto tal que el viernes de la semana pasada se ha decretado la alerta para el norte de la provincia, por las altas temperaturas y las grandes posibilidades de incendio”, remarcó Márquez.

Asimismo, sostuvo que “si bien los índices nos hablan de bastante gravedad en toda la provincia, pero ha habido un poco de agua en el sureste y entonces eso ha llevado a que el día de hoy el índice esté más bajo, en ese punto, pero que tengamos los índices muy altos en lo otro”.

“Hay grave peligro de incendios rurales en el norte, que si no vuelve a llover esto seguirá siendo así, porque ya estamos viendo que se están produciendo incendios rurales en distintos lugares”, concretó el referente de Defensa Civil.

Con respecto a la existencia actual de focos activos de incendios el Director sostuvo que “en este momento hay uno en el departamento de Ituzaingó, que es una zona de malezal, no tiene riesgo ni para forestaciones, ni para campos, ni para vivienda alguna”.

Por otra parte, Márquez dijo que el pronóstico sobre lluvias que existe a largo plazo “habla de un 40% de posibilidades, a partir de la semana que viene todavía es bajo, y es necesario que llueva un poco más, no en forma torrencial, que tengamos una lluvia suave para que humedezca el ambiente”.

Además, destacó que el COE sigue trabajando permanentemente, monitoreando, controlando, emitiendo las alertas y dando salida a los distintos equipos. Y en este sentido, manifestó que “en lo que fue el mes de enero tuvimos más de 40 fuegos, más allá de los focos que existieron, no llegaron a ser un fuego o fueron extinguidos prácticamente cuando se inició”.

“No tuvimos todavía un gran incendio, este fin de semana tuvimos uno que amenazó ser de proporción en la zona de Concepción, que intervino Bomberos Voluntarios de Concepción, la Brigada de Concepción y Bomberos de San Miguel, pero fue controlado inmediatamente”, puso de relieve Márquez.

Seguidamente, el funcionario recordó que rige la prohibición de iniciar fuego en toda la provincia porque “en este momento las temperaturas no nos permiten y en ese sentido vale una recomendación para la población en general que no prenda fuego, menos debajo de árboles, que no arroje basuras banquinas, que no arroje colillas de cigarrillo porque estamos a las puertas de que podamos volver a tener incendios rurales importantes”.

Por último, Márquez destacó que en caso de visibilizar incendios la gente puede comunicarse con los siguientes números: 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil), 105 (Emergencia Ambiental), 101 (Policía), 911 (Emergencias), “para que el COE pueda trabajar con mucha rapidez y efectividad los equipos en donde sean necesarios”