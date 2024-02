Krujoski debutará en la segunda fecha del campeonato 2024 del Turismo Carretera

El correntino Humberto Krujoski dirá presente por segundo año consecutivo en el Turismo Carretera pero recién debutará en la segunda fecha. Las complicaciones con la llegada de algunos elementos para el auto y la búsqueda del presupuesto total para la temporada llevaron a tomar la decisión de no viajar a El Calafate..

“No nos dan los tiempos para estar en la primera fecha, pero seguimos trabajando para poder completar el resto del calendario”, manifestó Krujoski a El Litoral.

El piloto correntino debutó en el TC, la máxima categoría del automovilismo nacional, en el 2023. Para la nueva temporada renovó el vínculo con el SAP Team y nuevamente estará a bordo de un Dodge.

“Algunos de los elementos necesarios para al auto se demoraron en su construcción. Esas complicaciones ya se sintieron el año pasado y no llegamos con los tiempos para estar en la primera fecha”, comentó.

“Junto con el equipo, decidimos apuntar a la segunda fecha. Ya tenemos todos los elementos pero no nos da el tiempo para que sean trabajados apuntando al Turismo Carretera. No queremos ir a improvisar en la primera fecha porque todo tiene un costo y no nos parece razonable experimentar en carrera”, dijo.

El TC 2024 se abrirá el 27 de febrero en El Calafate, mientras que la segunda fecha será el 27 de marzo en escenario a confirmar.

“Mientras tanto sigo trabajando para completar el presupuesto necesario para un campeonato muy exigente. La idea es poder hacer todas las fechas restantes”, reconoció.

Además, contó que “El equipo está haciendo un esfuerzo importante desde lo técnico para mejorar todo lo relacionado al funcionamiento del auto, incluso se incorporó de manera permanente al ingeniero Mario Bruna. También se contará con la motorización exclusiva de “Gardelito” Fernández”.

“Estamos con todas las ganas de tener una mejor temporada, pero lamentablemente no llegamos para la primera fecha. Si todo va bien, creemos que a mediados de año podemos contar con un auto nuevo, cambiar el Dodge GTX por el Challenger, que son los nuevos modelos que tendrá el TC”.