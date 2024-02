Fila de 20 cuadras y Pettovello no recibió a organizaciones sociales: “Yo no los cité”

n En reclamo de alimentos, movimientos sociales hicieron una fila que empezaba en la puerta del Ministerio de Capital Humano, en Juncal y Carlos Pellegrini, y se extendía más de 20 cuadras hacia el Sur, hasta la Avenida San Juan. “La fila llega hasta Constitución”, celebraban fuentes de los movimientos frente al ministerio.

Los manifestantes esperaban ser escuchados por la ministra Sandra Pettovello, que la semana pasada dijo que los recibiría de a uno, pero el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana que eso no iba a pasar. “Hoy no los va a recibir. Jamás los ha citado”, advirtió Adorni en su conferencia de prensa de esta mañana. “No ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas”, declaró. Pettovello, mientras tanto, estaba en una reunión en José C. Paz.

Los movimientos sociales llegaron con micrófonos, parlantes y hasta con panes y frutas que repartieron en bandejas. En la puerta del ministerio había efectivos de la Policía Federal con escudos.

Celeste Ortiz, secretaria de cuidados comunitarios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), dijo: ”Desde el año pasado venimos con el reclamo de la falta de alimentos para los centros comunitarios. Eso se ha acrecentado a raíz de las medidas de ajuste que ha llevado adelante este gobierno. La semana pasada nos movilizamos con los secretarios adjuntos de la UTEP. Con soberbia, planteó que va a atender a cada persona en situación de hambre, entonces lo que hicimos es traer a cada persona que se acerca a nuestros comedores, también a las responsables socio comunitarias de nuestros comedores y merenderos, para que nos escuche. Ella quería atendernos individualmente. Bueno, acá estamos y queremos una respuesta”.

La ministra Pettovello, confirmó que no recibirá a los grupos piqueteros. “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, dijo.

La semana pasada, en la puerta del ministerio, Pettovello le dijo al grupo de manifestantes que estaba apostado en el lugar: “¿Tiene hambre la gente? Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes”. Es en respuesta a esos dichos que hoy los manifestantes hicieron fila para verla.