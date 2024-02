Caputo dijo que compensarán la falta de la Ley Ómnibus

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto que tendrá la vuelta a foja cero de la Ley Ómnibus porque argumentó que los objetivos fiscales de su gestión no dependían de ella. El funcionario sostuvo que la versión original del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” implicaba entre 0,7 y 0,8 puntos del PBI en materia de ajuste fiscal, de un total de 5 puntos que recortará este año. Y remarcó que, de todas formas, el paquete fiscal ya había sido eliminado para permitir una mejor negociación en el Congreso.

“La no aprobación en particular de la ley ayer no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”, dijo en declaraciones a LN+.

“De hecho yo había retirado el paquete fiscal de la ley. Pero en el armado de ese paquete, la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales estaban por fuera de la Ley. El 75% de lo que habíamos planificado no estaba incluido en el proyecto”, comentó.

“Fue lo que yo dije en la conferencia respecto al FMI. Yo dije ‘me interesa mucho más como argentino que como ministro. Como ministro no me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí que impacta en nuestros números fiscales’. También me preguntaron que si la ley no pasaba implicaba un mayor ajuste, y también dije que sí, lo cual es una obviedad”, insistió.

“Ya hemos reemplazado parte de lo que habíamos puesto originalmente en la ley. No te olvides que ya se actualizó el Impuesto a los Combustibles, que reemplaza la parte de las retenciones”, sostuvo.