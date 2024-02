Por un conflicto gremial, no hay arena en todo Corrientes y Chaco

Desde hace un mes no se consigue arena en Corrientes, Chaco y todo el Litoral, un conflicto gremial pone en jaque al sector de la construcción y no se vislumbra una solución a corto plazo. Se pide que el ministerio de Trabajo de la Nación intervenga en el conflicto.

El conflicto gremial, en todas las areneras del país, se inició en enero por los porcentajes de aumento salarial que pretenden los trabajadores nucleados en el sindicato Somu, Siconera y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas.

"El problema es de los dueños de los barcos, que no puede pagar lo que están pidiendo los sindicatos y no hay acuerdo. Tampoco se llamó a conciliación obligatoria como sucedió en Buenos Aires. Para conseguir arena en Corrientes, Chaco, Formosa y todo el Litoral hay que ir a Buenos Aires o Misiones, donde los trabajadores decidieron no acatar las órdenes de los sindicatos y continúan trabajando", explicó a El Litoral Francisco Duarte, administrador de una arena correntina.

"No entendemos por qué no se llama a conciliación obligatoria. No podemos trabajar. El mercado de la arena es muy reducido, dependemos de la obra pública nacional que hoy está totalmente parada. Los únicos clientes hoy son los privados, pero no son muchos. Por eso no hay un solo precio de la arena, ya que cada arenera pone un precio de acuerdo a lo que pueda vender. Nosotros tenemos el metro de arena a 5.000 pesos, lo ideal sería cobrar 7.500 pesos por el metro. Pero el mercado interno no puede pagar eso", explicó.

"Los gremios están pidiendo un 135% de aumento salarial, más bonos. Pero los propietarios de los barcos aseguran que no pueden pagar. Hay pesqueros que paga a un maquinista 8000 dólares por 40 días, otros pagan hasta 14.000 dólares, dependiendo de la zona. Esta región no puede pagar eso", agregó.

El conflicto se inició en enero y continúa 38 días después. No hay solución y en Corrientes no se consigue arena.