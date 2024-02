Acusan a Gustavo Conti de rumorear que Flor Vigna y Pedro Alfonso tuvieron algo

Gustavo Conti y Pedro Alfonso eran íntimos amigos pero, después de trabajar juntos en la obra Abracadabra (2016), se pelearon a muerte y nuca se terminó de saber cuál fue el verdadero motivo.

En su momento, el marido de Ximena Capristo se había quejado de que su compañero se había distanciado del elenco y que se iba a almorzar solo con Flor Vigna.

Ahora, a raíz de los rumores que vinculan a la cantante con Alfonso, volvió a salir a la luz esta vieja pelea. Lo que pasó fue que la periodista Nancy Duré contó que la separación de Vigna y Luciano Castro se podría haber producido por la cercanía de ella con Pedro.

"Ahora me llegó que la separación viene por el lado de un productor y otra vez salió el nombre de Pedro Alfonso. Lo que se dice es que es una relación que viene desde hace años sotto voce", aseguró la periodista de Socios del espectáculo (El Trece).

Si bien tanto Flor como Paula Chaves, la esposa de Pedro, salieron a desmentir esto, lo cierto es que el rumor sigue corriendo cada vez con más potencia. Como si fuera poco, ahora cuentan que habría sido el propio Conti, quien inició esta tremenda bola de nieve y que ese habría sido el motivo por el que dejó de ser amigo de Alfonso.

“El fin de semana pasado, las redes hicieron daño, y alguna página también, retrotrayéndonos una historia vieja y tomando como punto de partida actual la separación de Flor Vigna y Luciano Castro. Y, en la hora de las especulaciones, empezaron a tirar de la cuerda de lo que fue hace unos años el rumor de Flor Vigna con Pedro Alfonso, que fue una maldad terrible y que, en su momento, creo que afectó la amistad de Pedro Alfonso con Gustavo Conti”, contó Rodrigo Lussich.

Completando la información, Mariana Brey dijo: “Se lo responsabilizaba a Conti de ser, tal vez, el que hizo correr ese rumor. El que había filtrado esa información. Cuando Pedro se enteró de que él podría haber sido el responsable de esto, comenzó a fracturarse esa amistad”.

Muy molesto con estos comentarios, Conti salió a desmentir ser el responsable de semejante escándalo: “Nunca los vi a Flor Vigna y a Pedro Alfonso teniendo sexo, como están diciendo. Es una pelotu... bárbara. Eso es mentira, y si lo hubiese visto no lo habría contado. No me metan a mí. No tengo nada que ver. No los vi nunca juntos. Están diciendo muchas pelotu... y no me pone de buen humor”

Fuente: Pronto