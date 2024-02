Con interesantes cruces iniciará el torneo Oficial de Primera A

En la reunión del martes a la noche del Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) se sorteó el fixture del torneo Oficial de Primera División “A” cuya fecha inicial, a jugarse el primer fin de semana de marzo, tendrá interesantes cruces.

En la primera fecha de la primera etapa (clasificatoria) se enfrentarán Huracán Corrientes, flamante titular de la Supercopa de Campeones 2023 frente a Mandiyú y Lipton ante Boca Unidos. Cambá Cuá, campeón defensor del certamen, tendrá por rival a San Marcos.

El clásico capitalino entre Mandiyú y Boca Unidos se jugará en la séptima fecha de la competencia.

El certamen contará con la participación de 16 equipos y contará con dos etapas. La primera, donde jugarán por el sistema de todos contra todos en una sola rueda, y la segunda, donde se dividirá a los clubes en dos zonas por su posición en la tabla (pares o impares), arrastrando los puntos conseguidos en la primera etapa.

Los mejores ocho equipos de la tabla general irán por el título. Los dos últimos descenderán de categoría, y los equipos ubicados en las posiciones 13 y 14 jugarán la Promoción contra los equipos que pierdan en las semifinales del torneo de la Primera B.

Primera fecha

Los partidos correspondientes a la primera fecha serán estos: Cambá Cuá vs. San Marcos; Talleres vs. Quilmes; Huracán Corrientes vs. Mandiyú; Sacachispas vs. Sportivo; Lipton vs. Boca Unidos; Curupay vs. Ferroviario; Mburucuyá vs. Rivadavia; y Soberanía vs. Empedrado.

Primera B

En tanto que la primera fecha del Ascenso contempla estos partidos: Alvear vs. Villa Raquel; Independiente vs. Juventud Naciente; Invico vs. Robinson; Doctor Montaña vs. Barrio Quilmes; Yaguareté vs. Peñarol; Popular vs. Alumni y Libertad vs. San Jorge.

(RP)