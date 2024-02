Las resistencias y el tiempo que apremia

El proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei así como el mega DNU encontraron fuerte resistencia en otras fuerzas políticas, tanto aliadas como opositoras al oficialismo. Ello ocurre por razones ideológicas, en algunos casos o, en otros, por mera acción destructiva en la lucha por el poder. Tanto es así que muchos de quienes se esmeraron por cimentar una herencia calamitosa, horadando la institucionalidad de todas las maneras posibles, hoy pretenden mostrarse como defensores del republicanismo que denostaron sistemáticamente cuando fueron gobierno. También resultaron inevitables las reacciones corporativas en defensa de intereses que se verán afectados por desregulaciones y reformas profundas, aunque apunten a un beneficio general. El funcionamiento de las instituciones de la democracia a través de la división de poderes ha puesto al Congreso y a la Justicia en la canalización de estas oposiciones.

La homologación parlamentaria del DNU requiere un tratamiento establecido por ley, en 2006, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. La Comisión Bicameral Permanente debe pronunciarse por la “validez o invalidez” de ese instrumento elevando un dictamen a cada Cámara para su tratamiento dentro de los diez días hábiles de haberlo recibido. Solo se requiere la aprobación de una sola de las cámaras, que no puede introducirle modificaciones. Mientras no se expidan, el DNU cobra plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Se trata de un mecanismo muy condescendiente con el Poder Ejecutivo, que fue sancionado precisamente a instancias del kirchnerismo en el gobierno. Hoy, está siendo bien aprovechado por el Presidente: como aún no se ha logrado poner en marcha este mecanismo, el DNU continúa vigente. Solo podría ser viable la alternativa de la Justicia.

Fue precisamente lo que ocurrió con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar al pedido de una medida cautelar presentada por la CGT suspendiendo la aplicabilidad del Título IV del DNU en materia laboral hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre el planteo de inconstitucionalidad.

La ley ómnibus, por su lado, ha logrado la aprobación general en Diputados tras varias ablaciones al texto original.

se redujo a la mitad la cantidad de emergencias previstas por Javier Milei cuando envió la iniciativa al Congreso. También a instancias de los bloques dialoguistas Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal se había establecido que el Ejecutivo informara mensualmente en forma detallada al Congreso sobre la aplicación de la delegación de facultades. Todo eso antes de que se decidiera reenviar la ley a un plenario de comisiones volviéndola a fojas cero.

La poda más importante hasta el momento fue la caída del paquete fiscal para su eventual tratamiento posterior. A la resistencia de la oposición de Unión por la Patria y de la izquierda se sumó en este caso la de los gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo moderado. Queda nuevamente en evidencia que el régimen de coparticipación federal de impuestos abroquela a todas las provincias cuando el gobierno nacional intenta reducir algún gravamen o elevar el que no sea coparticipable. Lamentablemente, el programa de reformas no ha encarado la sustitución de la coparticipación por la devolución de potestades tributarias a las provincias.

La negociación para lograr la posterior aprobación en general de la ley ómnibus en Diputados llevó también a postergar el debate sobre los necesarios cambios en materia electoral y de partidos políticos, los que deberían ser debatidos, sin más demoras, a partir del 1º de marzo próximo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del corriente año.

Ahora, resultará clave en el Congreso que, en lugar de insistir con discursos de barricada que solo distraen la atención de la solución de los verdaderos problemas de fondo y de traicionar acuerdos preexistentes, los diputados deberán demostrar que son capaces de acordar propuestas para el beneficio general del país y no para militancia o defensas corporativas. El tiempo apremia y restará aún que el Senado haga su parte.

Mientras tanto, habrá que decirlo, en primera instancia habrá que buscar la manera de resucitar todo el proceso.