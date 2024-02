Regatas recibe a Ferro y busca volver al triunfo después de tres derrotas

Regatas Corrientes regresa este viernes al estadio José Jorge Contte con la intención de volver al triunfo en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21, con el arbitraje de Pablo Estévez, Raúl Sánchez y Alejandro Costa, recibirá la visita de Ferro Carril Oeste en lo que será su vigésimo primera presentación de la temporada.

El conjunto correntino suma 10 triunfos y la misma cantidad de derrotas, pero acumula una racha negativa de tres caídas consecutivas. Este juego es el previo al clásico que se disputará el martes 13 en el Fortín Rojinegro.

Durante la última gira por La Rioja, Santiago del Estero y Mercedes, Regatas no pudo triunfar, esa circunstancia lo bajó al puesto 10 de las posiciones.

“El balance que tuvimos de la salida de Corrientes obviamente es negativo, nos volvimos 0-3 y los primeros dos juegos con muchos puntos en contra. Tal vez el juego con Quimsa, defensivamente no fue tan malo, fue el mejor partido de los tres que hicimos, pero es un poco preocupante el primer tiempo de Riachuelo y el de Comunicaciones”, reconoció el entrenador de Regatas, Fernando Calvi.

“Estamos detectando y analizando los errores y seguir trabajando. Estamos entrenando y corrigiendo. Lo bueno es que tenemos rápido revancha”, agregó.

En el presente año, Regatas jugó 6 partidos y ganó solamente 2. Como local, perdió con Olímpico de La Banda y venció a Independiente de Oliva y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, mientras que perdió como visitante contra Riachuelo, Quimsa y Comunicaciones.

Durante la actual temporada, Regatas y Ferro ya se enfrentaron. Fue en el estadio Héctor Etchart de Capital Federal y el triunfo fue correntino 81 a 71 con 19 puntos de Selem Safar.

“Siempre a Regatas le ha costado Ferro, pero eso es estadístico solamente, es un equipo que, como varios en este momento de la Liga, está mutando, por recambio de jugadores”, dijo Calvi.

Además, destacó que “no está jugando (Tomás) Spano, que es el anotador de ellos, hay que analizar eso, a donde apuntan el juego sin él, están dependiendo mucho del pick and roll de (Juan Pablo) Cantero así que son puntos que nosotros tenemos que hacer hincapié”.

El juego contra Comunicaciones marcó el inicio de la segunda rueda para Regatas. “Hay dos maneras de analizar el presente. Estar en mitad de tabla es positivo, pero hace unas semanas, antes de jugar con Riachuelo estábamos sextos. Hay una zona de la tabla que esta congestionada, ganas dos partidos y subís cuatro posiciones, perdés dos y bajas cuatro que es lo no que nos pasó”.

“Más allá de la tabla, el rendimiento y la forma del equipo me gusta, por momentos estamos jugando buen básquet. Nos agarró esta mini racha negativa que no tiene que tocarnos la confianza ni descreer de lo que estamos haciendo, creo que el camino por el que vamos es el correcto. No es momento de ver la tabla sino de buscar el rendimiento y creo que en ese camino estamos bien con mucho margen para mejorar, el techo nuestro es alto todavía”, cerró el entrenador.

Ferro llega a Corrientes con 9 triunfos y 11 derrotas. El miércoles venció en Misiones a Oberá 80 a 62 con la buena labor ofensiva de Emiliano Lezcano, Marco Luchi y Leonel Bettiga, cada uno de ellos anotó 16 puntos.