Reflotó el debate por el aborto con el proyecto de una diputada oficialista

El vocero presidencial, Manuel Adorni, desligó al Gobierno del proyecto impulsado por la diputada nacional oficialista Rocío Bonacci para derogar la ley de aborto legal.

“Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente (Javier Milei), no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, señaló el funcionario.

La iniciativa, que generó malestar en la bancada de La Libertad Avanza por la inclusión de otros legisladores como acompañantes, propone derogar la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y plantea modificaciones que disponen, entre otros puntos, la reclusión o prisión de tres a diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer.

“Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, se detalla y se agrega: “Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. “El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, se añade.

Consultado al respecto, Adorni explicó que el Poder Ejecutivo está “preocupado y abocado en trabajar sin descanso en otros temas que sin muchísimo más urgentes”.

Según el texto, la medida también lleva la firma de los legisladores Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, el presidente del bloque libertario. “El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo, y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro”, sostuvo la autora del proyecto en las redes sociales.

“No soy firmante del mismo, pero apoyo siempre a las dos vidas. Cuando sea oportuno seguramente me tendrán del lado correcto”, aclaró el diputado Quintar en las redes sociales. “No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente. Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, insistió Bonacci.

La iniciativa también establece cambiar el artículo 86 que se refiere a los especialistas a cargo de los abortos: “Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena”, indica el plan legislativo.