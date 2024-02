Descartan un nuevo incremento del costo de colectivos por la quita del subsidio nacional

En paralelo a la entrada en vigencia del nuevo costo del boleto urbano en Capital, el Gobierno Nacional decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior a las empresas de colectivos urbanos del país. Concejales integrantes del Sistema integrado de Movilidad Urbana (Simu) negaron convocatoria alguna para avanzar con un nuevo costo del servicio. El oficialismo asegura que no hay información oficial y la oposición abogó para que la Provincia o el Municipio absorban el subsidio que quitó la gestión de Javier Milei.

El Litoral dialogó con el Concejal Hector Torres (Unión Cívica Radical), integrante del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu). “Según las versiones periodísticas va a haber un incentivo a la demanda en la tarjeta Sube de los usuarios. Pero nosotros no tenemos todavía una información oficial, no tuvimos reunión del Simu respecto a esto y toda la información que tenemos es periodística y el informe que dió el secretario de la Federación de Transportadores de Pasajeros (Fatap) Gustavo Larrea”.

“En caso de que esto se concrete así, es muy grave porque nosotros vamos a entrar en un espiral muy grande porque las empresas van a tener que cubrir el costo de alguna manera. Avizoro una crisis importante dentro del sistema de transporte si esto efectivamente se llega a concretar”.

“Nosotros ya avanzamos con un aumento, por lo que no creo en una nueva convocatoria. Por ahora, tenemos esos valores”, dijo sobre la posibilidad de avanzar con un nuevo incremento de la tarifa urbana.

Mientras que por su parte, la concejal Mercedes Franco Laprovitta (Unión por la Patria), también integrante del Simu, en diálogo con este matutino, indicó que “no tuvimos ninguna novedad hasta el momento, oficialmente no fuimos convocados. No se habló expresamente de la posibilidad de la quita de subsidios, pero sí plantee que todavía no había una política definida y que por eso justamente me parecía inoportuno tratar un nuevo incremento del costo del boleto”.

“Tomando en cuenta el subsidio nacional, según el informe de costo que presentó tanto la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (Cetuc) y la Municipalidad, creo que el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad podrían absorber este subsidio para que no impacte nuevamente en las tarifas”. “Si es decisión del Gobierno provincial o municipal cuidar un poco el bolsillo del trabajador de Corrientes se podría absorber”, insistió y agregó que “en el cuadro tarifario que el Fondo Compensador (nacional) es de 199 millones de pesos, el subsidio provincial de 149 millones y el subsidio municipal, sin el boleto estudiantil gratuito, es de 56 millones que hace un total de 504 millones de pesos por mes”.

En tanto, el secretario de la Fatap, Gustavo Larrea en diálogo con Radio Sudamérica se refirió a la medida nacional y explicó que “la decisión es eliminar ese fondo que se fue actualizando año a año producto de las distintas situaciones entre ellos, por ejemplo, la discusión salarial en realidad, el gobierno en la crisis, digamos que está padeciendo un sistema que venimos arrastrando ese tiempo, etcétera”.

Larrea señaló que son cerca de más de 300 millones de pesos que se aportan a todo el sistema de la provincia. “No hay forma de que se aporten en forma inmediata por una tarifa de 690 pesos”. Y también “es imposible que eso se traslade al pasajero como también venimos diciendo hace tiempo que es imposible el aumento salarial que están pidiendo los trabajadores”. “Asimismo, todo quedó medio ambiguo porque supuestamente va a subsidiar a las demandas de atributos sociales. La verdad es que ese comunicado “deja más dudas que certezas”, resumió.

En este marco, vale señalar que la medida nacional se anunció en medio del conflicto con los gobernadores, quienes fueron tildados de “traidores” tras la caída del proyecto de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Se pronunciaron los gobernadores de Santa Fe, Mendoza, San Juan y Buenos Aires quienes coincidieron en la discriminación de Nación hacia las provincias y aseguraron que “la eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del Amba, incumple el Pacto Fiscal de 2017”.

Comunicado

La medida del Gobierno Nacional se dio a conocer mediante un comunicado de la Secretaría de Transporte de la Nación que aseguró que “esta decisión guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y Gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

“Las personas que utilizan el servicio y que necesitan del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”.