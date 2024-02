Furia liquidó a Romina Uhrig en Gran Hermano y apuntó contra Telefe

Desde el ingreso de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano, todo cambió. El reality dormido dio un giro rotundo y hoy la agresividad y duros enfrentamientos es la base de todo. A tal punto que el público se está quejando porque resaltan que está a la vista que eso fue manipulado. Pero en el medio de esto, quien no se casa con nadie es Furia.

Con el ingreso de Romina Uhrig, supuestamente para darles consejos en cuanto a la limpieza y la comida, lo que se vio es que la fue a buscar a Furia. La ‘pinchó’ en varias oportunidades, y la participante se dio cuenta de la misión con la que entró. Hay una cuenta de X (ladymoskigna), que afirma tener información de primera mano de GH, y apunta contra un productor en particular.

Dice que esa persona la quiere sacar, y que por eso están editando para dejarla mal parada, y que le ingreso de Uhrig fue para eso. Una intervención de dejó entrever que ella piensa lo mismo, y Ángel De Brito mostró el fragmento en cuestión. Antes del video, Romina le dijo que está en el canal de la familia, y que se tiene que comportar como tal.

“No, porque no soy como una familia normal”, dijo, y en eso se metió Lucía, que acotó: “Aguante Telefe y DirecTV”. Quien mira Gran Hermano sabe que ella no se queda callada, y no lo hizo. “Sí, obvio, aguante Telefe y DirecTV, pero si no soy la familia que querías, y bueno, amigo, no me traigas a Romina a que me diga que no soy de la familia”.

Lucía se sorprendió, y quiso saber un poco más, y Furia le contó: “Me dijo que Telefe es un canal de familia, y que lo mío no va”.

Fuente: Pronto