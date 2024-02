Secuencia de terror para una familia: un camión los persiguió y los chocó

Este viernes se conoció que Durante la noche del 2 de febrero, en la ruta 7, el miedo se apoderó de una pareja que circulaba en un Volkswagen Gol color blanco, cerca del acceso a la localidad de General Levalle, al sur de la provincia de Córdoba. Ellos casi mueren atropellados por un enajenado camionero de cuya maniobra se conoció el video, filmado por la mujer que iba de acompañante en el vehículo y quien pedía ayuda a la policía por el peligroso accionar del conductor.

“Hay un camión que viene jugando enfrente mío, me da paso, me gira, o sea, vengo con mi familia, me va a matar, acelera adelante, no sé qué quiere”, narraba Soledad, la mujer que mostraba a cámara el temerario proceder del camionero.

Todo comenzó cuando el vehículo de menor porte, que estaba detenido en un paso a nivel aguardando el paso de una formación ferroviaria, tuvo una discusión de tránsito con el camionero, que venía detrás, y comenzó a tocarles bocina insistentemente para que avancen. “Estábamos esperando el paso de dos trenes -ida y vuelta- estaban las barreras bajas, se demoró bastante, y el camión nos hacía señales de luces y tocaba bocina, es más se bajó y empezó a decir cosas”, dijo Antonio en diálogo con Telefe Noticias.

El camión se encuentra secuestrado en la comisaría de General Levalle mientras que el camionero estaría a disposición de las autoridades del lugar.