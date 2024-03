Braillard Poccard: "el vínculo con Nación siempre es complejo, gobierne quien gobierne"

En el marco de la apertura de sesiones de la Cámara Legislativa, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, señaló aHoja de Rutaque: "en la legislatura de Corrientes siempre buscamos que se llegue al consenso". Aseguró que el vínculo entre Provincia y Nación siempre es complejo "gobierne quien gobierne" y sobre los dichos de Milei en Corrientes "no se da por aludido".

"Más allá de que el gobierno tiene una mayoría cómoda en las Cámaras, ha habido un rendimiento legislativo que nos permitió que ni siquiera fuera necesario llamar a esta ordinaria, porque el presupuesto de 2024 fue aprobado en sesiones ordinarias, así que el cronograma legislativo se cumplió sobradamente aquí en Corrientes", sumó.

En lo que respecta al vínculo de Corrientes con Nación, destacó que: "Las relaciones con el gobierno nacional es una atribución propia y exclusiva del gobernador". "Siempre fui muy cauteloso en opinar sobre las relaciones con la Nación, porque esas siempre son delicadas, siempre gobierna quien gobierne, a veces más difíciles que otras y a veces más sencillas, pero esa es una tarea del gobernador y yo no puedo meterme con mi opinión a complicar las cosas".

Además, sobre los dichos de Milei en Corrientes: Braillard Poccard dijo: "Yo personalmente digo tres cuestiones: primero no me doy por aludido, sencillamente la gente me conoce y sabe cuáles son mis aciertos y errores, pero también sabe todo el mundo que he hecho política siempre en el marco de la ética y la transparencia".

"Eso es lo injusto de las generalizaciones. Y lo otro es que nosotros fuimos invitados allí, nosotros no fuimos a un acto oficial o porque fuimos a imponer la presencia, nosotros fuimos formalmente invitados por el organismo que organizó la venida del Presidente a Corrientes. Entonces, en todo caso, ellos son los que tienen que dar las explicaciones", cerró.

