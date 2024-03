Salta cobrará $170.000 diarios a los extranjeros por usar los hospitales

nAdrián Cura, que hasta este lunes fue el Secretario de Salud salteño, adelantó a la prensa metropolitana que la decisión del Gobierno de Salta es cobrarle alrededor de $ 170.000 por día a todos los extranjeros que deban internarse en algún hospital público provincial.

"Obvio que ante cualquier riesgo de vida no habrá ninguna restricción en la atención", aclaró.

El ex funcionario admitió que hace tiempo tenían en carpeta tomar una medida de este tipo, pero que no lo pudieron llevar adelante ante "la resistencia" del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en obvia alusión al alineamiento con Evo Morales, pues la mayoría de los casos tratados son de ciudadanos del país limítrofe con el que hay un acuerdo.

Sin embargo, el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había denunciado en 2022 que el país vecino no estaba cumpliendo la reciprocidad firmada para asuntos sanitarios.

Más allá de todas estas denuncias y reclamos, y a pesar de los amagues, nunca una provincia argentina se animó a implementar un esquema de cobro para los extranjeros que se atiendan en hospitales público nacionales. No obstante, la atención en casos de emergencias estará garantizada y no deberá ser abonada. “Es importante advertir que la crisis económica que atraviesa el país, no resulta ajena a Salta”, dijo el funcionario consultado.